Vesna Fabijančić Križanić, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) rekla je za N1 kako su kandidati na predstojećim lokalnim izborima trebali predati financijska izvješća do 8. svibnja, no da nisu svi to napravili u zakonskom roku.

Od ukupno 4336 kandidata, do roka koji je bio u subotu do 24 sata, izvješća je predalo njih 4185, odnosno 151 kandidat nije predao izvješće u roku.

- Dodatnih 28 je predalo nakon subote, dakle sad još uvijek 123 sudionika izbora nije predalo svoja financijska izvješća - rekla je Fabijančić Križanić.

Istaknula je kako se radi o prekršaju, a da će DIP, nakon što iznese svoje izvješće o nadzoru izborne promidžbe, prijaviti ih DORH-u radi pokretanja postupaka.

Krajnji rok za predaju izvješća je do 15. lipnja u ponoć, dakle 30 dana od izbora koji će biti 16. svibnja, objasnila je potpredsjednica DIP-a.

- Po Zakonu o nadzoru financiranja političke aktivnosti i izborne promidžbe, kandidati i liste moraju otvoriti posebne račune za listu, najranije 6 mjeseci prije izbora. Oni koji su krenuli u kampanju prije toga, teško je ocijeniti. Sve promidžbe koje su bile u svrhu prikazivanja kandidature, DIP će u svom nadzoru o tome voditi računa - rekla je Fabijančić Križanić.