Floraart je produljen za jedan dan, Zagrepčani i u ponedjeljak mogu uživati u cvijeću

Zbog kiše koja je tijekom petka i subote djelomično omela program i boravak posjetitelja na otvorenom, a uslijed velikog interesa građana, ovogodišnji jubilarni 60. Floraart produljen je i na ponedjeljak, 18. svibnja, objavio je Grad Zagreb.

24sata Zagreb: Ponuda na Floraartu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Posjetitelji će tako dobiti dodatni dan za razgledavanje cvjetnih instalacija, obilazak izlagačkih prostora te kupnju cvijeća, sadnica, ukrasnog bilja i bogatog vrtnog asortimana, objavili su.

24sata Zagreb: Ponuda na Floraartu | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Izložbeni dio Floraarta za posjetitelje je otvoren svakoga dana do 21 sat, uključujući i ponedjeljak. U nedjelju će biti proglašeni najljepši vrtovi.

Ovogodišnji Floraart održava se pod motom "Voda - izvor života", a tema vode i perunike, hrvatskog nacionalnog cvijeta, provlači se kroz raskošne cvjetne instalacije i kreacije. Posjetitelje očekuje 18 cvjetnih instalacija na otvorenom i 16 cvjetnih kreacija u Maloj kupoli te bogata ponuda cvijeća, biljaka, sadnica, sjemena i vrtne opreme. Zemlja partner 60. Floraarta je Italija