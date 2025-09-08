Florida ukida obavezna cjepiva, nisu radili studiju. Pogledajte kako je ministar branio odluku

Florida planira ukinuti obvezna cijepljenja za učenike, a nova pravila, prema procjeni državnog ministarstva zdravstva, na snagu bi mogla stupiti za oko 90 dana. Riječ je o mjeri kojom bi se cijepljenje protiv vodenih kozica, hepatitisa B, Hib influence i pneumokoknih bolesti učinilo dobrovoljnim, dok bi obvezna ostala cjepiva protiv ospica, dječje paralize, difterije, velikog kašlja, zaušnjaka i tetanus, barem dok o njima ne odluči zakonodavac, piše AP.

Najava je izazvala snažne reakcije jer bi Florida postala prva američka savezna država koja bi ukinula školske obaveze za cijepljenje, povlačeći se time od desetljećima uspostavljene zdravstvene politike i istraživanja koja potvrđuju da su cjepiva sigurna i najdjelotvorniji način zaštite od zaraznih bolesti, osobito među djecom.

Državni ministar zdravstva Joseph Ladapo, glavni zagovornik mjere, branio je odluku na CNN-u ponavljajući stav da roditelji trebaju imati „konačnu riječ“ o tome hoće li njihova djeca biti cijepljena.

- Ako želite cjepivo, Bog vas blagoslovio, možete ih primiti koliko god želite. Ako ne želite, roditelji trebaju imati moć i pravo odlučiti što ulazi u tijelo njihove djece. To je jednostavno stvar etike - poručio je Ladapo, dodavši da njegova administracija nije provela studije o mogućim posljedicama ukidanja mandata, ali da se izbijanja zaraza u Floridi „ionako kontroliraju kao i drugdje“.

Mjeru snažno podržava i guverner Ron DeSantis, koji je prošlog tjedna na konferenciji za novinare ocijenio da svi obvezni programi cijepljenja „kaplju prezirom i ropstvom“. No, za konačno stupanje na snagu potrebna je suglasnost zakonodavnog tijela kojim dominiraju republikanci, a ono zasjeda tek od siječnja 2026.

Američki predsjednik Donald Trump, čija je administracija za mandata razvila cjepivo protiv Covida-19, odbio je podržati Floridu u ukidanju obveze.

- Cjepiva funkcioniraju. Ona jednostavno djeluju i nisu nimalo kontroverzna. Mislim da ih ljudi trebaju koristiti jer inače ugrožavaju sebe i druge - rekao je u petak u Bijeloj kući.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju na ozbiljne posljedice. Dr. Paul Offit, pedijatar i član FDA-inog savjetodavnog odbora, poručio je da Ladapo time riskira „uklanjanje jednog od dva najvažnija oružja protiv epidemija“.

- Time je ozbiljno oslabio sposobnost države da suzbije zaraze kad se pojave. A s obzirom na takav stav, nemam sumnje da će se pojaviti - rekao je Offit.

Slično upozorava i dr. Rana Alissa, predsjednica Floridskog ogranka Američke pedijatrijske akademije, navodeći da ukidanje obveze cjepiva izlaže riziku i učenike i osoblje u školama.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, cjepiva su u posljednjih 50 godina spasila najmanje 154 milijuna života, od čega najveći broj među djecom. Istodobno, SAD ove godine bilježi najgoru epidemiju ospica u više od tri desetljeća, s više od 1.400 slučajeva, uglavnom u Teksasu, i tri smrtna ishoda. Veliki kašalj od zime je odnio živote najmanje dvoje dojenčadi u Louisiani i petogodišnjeg djeteta u Washingtonu, dok je do kraja kolovoza zabilježeno više od 19.000 slučajeva, gotovo 2.000 više nego lani.