Fokus: Hrvatskoj trebaju dvije do tri energane za otpad

Hrvatska treba izgraditi dvije do tri energane na otpad kako bi riješila problem nerecikliranog otpada i istodobno smanjila ovisnost o fosilnim gorivima, poručio je u četvrtak potpredsjednik stranke Fokus Vedran Jerković.

„Hrvatska treba dvije do tri energane na otpad, povezane s postojećom energetskom i toplovodnom infrastrukturom. Umjesto da otpad prevozimo, zakopavamo i čekamo novu aferu, možemo iz njega proizvoditi energiju na način povoljan za okoliš“, poručuje Jerković u priopćenju.

Tvrdi da sve članice EU imaju energanu, osim Hrvatske.

Jerković ističe da je Fokus još prije pet godina predlagao sustav koji bi, po njegovim riječima, danas mogao zbrinjavati otpad središnje Hrvatske i proizvoditi energiju za Zagreb.

Pritom kritizira HDZ jer, kako navodi, „ vlada deset godina i nije riješio sustav gospodarenja otpadom”, te stranku Možemo! jer nije riješila problem Jakuševca te pitanje ilegalnih odlagališta Ježdovec i Kosnica,. Prozvao je i SDP zbog odgovornosti za odluke donesene za vrijeme Milanovićeve vlade.

„Svi su imali priliku i svi su zakazali. Ako imate rješenje, ponudite ga. Ako ga nemate, ponudite ostavke“, zaključio je Jerković.