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ZA ENERGIJU

Fokus: Hrvatskoj trebaju dvije do tri energane za otpad

Piše HINA,
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Fokus: Hrvatskoj trebaju dvije do tri energane za otpad
Šibenik: Centar za gospodarenje otpadom Bikarac bit ce prvi u Hrvatskoj u kojem ?e se graditi energana | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Jerković ističe da je Fokus još prije pet godina predlagao sustav koji bi, po njegovim riječima, danas mogao zbrinjavati otpad središnje Hrvatske i proizvoditi energiju za Zagreb

Hrvatska treba izgraditi dvije do tri energane na otpad kako bi riješila problem nerecikliranog otpada i istodobno smanjila ovisnost o fosilnim gorivima, poručio je u četvrtak potpredsjednik stranke Fokus Vedran Jerković.

„Hrvatska treba dvije do tri energane na otpad, povezane s postojećom energetskom i toplovodnom infrastrukturom. Umjesto da otpad prevozimo, zakopavamo i čekamo novu aferu, možemo iz njega proizvoditi energiju na način povoljan za okoliš“, poručuje Jerković u priopćenju.

Tvrdi da sve članice EU imaju energanu, osim Hrvatske.

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Jerković ističe da je Fokus još prije pet godina predlagao sustav koji bi, po njegovim riječima, danas mogao zbrinjavati otpad središnje Hrvatske i proizvoditi energiju za Zagreb.

Pritom kritizira HDZ jer, kako navodi, „ vlada deset godina i nije riješio sustav gospodarenja otpadom”, te stranku Možemo! jer nije riješila problem Jakuševca te pitanje ilegalnih odlagališta Ježdovec i Kosnica,. Prozvao je i SDP zbog odgovornosti za odluke donesene za vrijeme Milanovićeve vlade.

„Svi su imali priliku i svi su zakazali. Ako imate rješenje, ponudite ga. Ako ga nemate, ponudite ostavke“, zaključio je Jerković.

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