Gospićanin upitao o raku. HDZ-ova ministrica: 'I alkohol je jedan od čimbenika rizika'

Mihael Podnar, Gospićanin koji je među prvima upozorio i govorio o otpadu u Gospiću, tijekom rasprave saborskog Odbora u četvrtak, upozorio je na strah građana o zdravstvenim posljedicama koje bi otpad mogao imati. Uz to, spomenuo je i navodno povećanje broja slučajeva raka gušterače na području Gacke doline i Senja. Ministrica Irena Hrstić osvrnula se na sjednici Odbora na moguću povezanost onečišćenja i pojave malignih bolesti. Naglasila je da rak najčešće nema jedan jedini uzrok.

- Kod nastanka tumorskih bolesti gotovo uvijek postoji više čimbenika - rekla je. Osvrnula se posebno na rak gušterače, o kojem su predstavnici građanske inicijative ranije govorili.

- Karcinom gušterače jedan je od karcinoma za koje je poznato da su izrazito multifaktorijalni i ne mogu se povezati samo s potencijalnom hranom koju uzimamo, nego općenito sa životnim stilom - kazala je.

Kao jedan od poznatih čimbenika rizika navela je alkohol, uz šećernu bolest.

- Ovom rečenicom ne želim omalovažiti informaciju ni bojazan da na tom području postoji povećana incidencija bolesti. Međutim, prema podacima kojima raspolažemo, nemamo potvrdu o povećanoj incidenciji - rekla je.

Prema podacima Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ličko-senjska županija i Gospić, navela je ministrica, posljednjih 20 i više godina spadaju među područja s nižom incidencijom malignih bolesti.

- To je jako dobra polazišna činjenica i kao ministrica zdravstva dat ću sve od sebe da tako i ostane - poručila je.

Svi nalazi su uredni

Hrstić je istaknula da je za zaštitu zdravlja potrebno djelovati na više područja, od zaštite okoliša i vode do preventivnih zdravstvenih mjera. Kada je riječ o aktualnom problemu, izdvojila je tri ključne aktivnosti Ministarstva zdravstva: mjerenje, informiranje i preporuke.

- Mjerenja ćemo prilagođavati situaciji i svakom novom nalazu, javnost i građane transparentno ćemo informirati, kao i sve ostale institucije, a stručne preporuke prilagođavat ćemo rezultatima koji budu pristizali - zaključila je ministrica.

Poručila je da dosadašnje analize nisu pokazale onečišćenje vode koje bi moglo ugroziti zdravlje ljudi.

- Odgovorno tvrdim da su svi dosadašnji nalazi uredni - rekla je Hrstić.

Istaknula je da Ministarstvo zdravstva od početka prati situaciju na području Gospića, Ličko-senjske županije i okolnih županija, a posebno se prati mogućnost da voda bude izvor onečišćenja.

Od veljače 2025. u ispitivanje je uključeno Stručno povjerenstvo za vodu. Prema riječima ministrice, sva ispitivanja provedena od tada do danas, uključujući i ona koja su u posljednje vrijeme dodatno intenzivirana, pokazala su uredne rezultate.

- U ovom trenutku nije utvrđeno onečišćenje koje bi moglo negativno utjecati na zdravlje ljudi - rekla je.

Zbog toga, dodala je, nadležne institucije i dalje ističu da je voda na području grada Gospića i Ličko-senjske županije zdravstveno ispravna za piće.

- To odgovorno tvrdim. Dakle, u ovom trenutku nema utvrđenog onečišćenja - naglasila je ministrica.

Ipak, činjenica da dosadašnje analize nisu pokazale onečišćenje ne znači da će se monitoring zaustaviti. Hrstić je naglasila da je uveden pojačani nadzor te da se voda za piće kontinuirano ispituje.

- Samo se kontinuiranim praćenjem može utvrditi dinamika eventualnih promjena. Nije važno samo kakav je jedan pojedinačni nalaz, nego i kada je uzorak uzet, gdje je uzet, koliko se često uzorkuje te na koje su parametre provedene analize - objasnila je.

'Nema razloga sumnjati u točnost rezultata'

Dodala je da su analize provedene u akreditiranim laboratorijima, a metode i mjerne jedinice usklađene su s europskim standardima.

- Zato nema razloga sumnjati u vjerodostojnost i točnost tih rezultata. Voljela bih da se vjeruje nalazima koje izrađuju stručnjaci i stručni laboratoriji. S obzirom na to da sanacija još nije započela, Ministarstvo zdravstva i Stručno povjerenstvo nastavit će redovito pratiti situaciju, donositi nove preporuke i prilagođavati mjere rezultatima koji budu pristizali. Tako ćemo postupati i ubuduće - poručila je Hrstić.

Istaknula je da je Ministarstvo proširilo ispitivanje vode te povećalo broj lokacija na kojima se uzimaju uzorci. Kako je navela, do sada je prijavljen 71 individualni bunar čije će se testiranje uskoro provesti.

- Pristup Ministarstva zdravstva prilagođava se trenutačnoj situaciji, opseg ispitivanja proširuje se koliko je potrebno, a ono što je najvažnije transparentno i jasno komunicira - rekla je Hrstić.

Dodala je da se neće ispitivati samo voda, već i tlo i hrana.

- Napravljen je i plan uzorkovanja hrane. To radimo međuresorno, pa sam se već čula s ministrom Vlajčićem i dogovorili smo se da će biti jasno izrađen plan testiranja hrane. Po svemu sudeći, mogli bismo početi već sljedećeg tjedna - rekla je.

Uzorkovanje će se, dodala je, provoditi u akreditiranim laboratorijima, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, a rezultati će biti objavljeni pravodobno i transparentno.