PRVI U SVIJETU

Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara

Piše HINA,
Forbes: Bogatstvo Elona Muska premašilo 600 milijardi dolara
3
Elon Musk postao je prva osoba čija je neto vrijednost premašila 600 milijardi dolara, prema izračunima časopisa Forbes objavljenima u ponedjeljak

Povećanje Muskove imovine potaknuto je nedavnom prodajom dionica Muskove svemirske tvrtke SpaceX. Forbes je koristio cijenu utvrđenu u transakcijama kako bi procijenio višu ukupnu vrijednost tvrtke, što je zauzvrat povećalo njegov izračun Muskovog udjela.

Samo nekoliko sati ranije, Forbes je Muskovu neto vrijednost procijenio na oko 500 milijardi dolara.

Muskovo bogatstvo prvenstveno je vezano za njegove udjele u proizvođaču električnih automobila Tesli i SpaceX-u.

Za razliku od Tesle, SpaceX je u privatnom vlasništvu, što znači da se cijena njegovih dionica ne određuje na burzi. U takvim slučajevima, procjene se temelje na rundama financiranja ili prodaji dionica zaposlenika i mogu se značajno razlikovati od konačne tržišne vrijednosti.

Na temelju cijene po kojoj su zaposlenici mogli prodati svoje dionice, Forbes je izračunao ukupnu vrijednost SpaceX-a od 800 milijardi dolara, što je više od prethodne procjene od 400 milijardi dolara. S obzirom na to da Musk posjeduje otprilike 40 posto SpaceX-a, Forbesova revidirana procjena vrijednosti povećala je njegovu procijenjenu neto vrijednost na 677 milijardi dolara.

