Najbogatijeg čovjeka na svijetu pitali vjeruje li u Boga, njegov odgovor iznenadio je mnoge...

Elon Musk, tehnološki mogul i najbogatiji čovjek svijeta, ponovno je uzburkao javnost, no ovoga puta ne zbog nove rakete ili električnog automobila, već zbog izjava o vjeri. Nekadašnji samoprozvani ateist, koji je godinama izražavao skepsu prema religiji, sada je otkrio da vjeruje u postojanje Boga, kojeg naziva Stvoriteljem svemira. Njegova duhovna preobrazba, koja se odvija paralelno s njegovim političkim zaokretom udesno, iznenadila je mnoge pratitelje i kritičare.

'Bog je Stvoritelj'

Tijekom gostovanja u podcastu Katie Miller, supruge Stephena Millera, jednog od glavnih savjetnika predsjednika Donalda Trumpa, Musk je dao dosad najizravnije izjave o svojoj vjeri. Na pitanje kome se najviše divi, kratko je i jasno odgovorio:

​- Stvoritelju - rekao je Musk.

Voditeljica je inzistirala na pojašnjenju.

​- Kakav je vaš stav o Bogu? - upitala je.

​- Bog je Stvoritelj - odgovorio je Musk, ne ostavljajući puno prostora za interpretaciju. Kad ga je Miller ponovno upitala vjeruje li u Boga, Musk je elaborirao svoj stav.

​- Pa, vjerujem da je ovaj svemir nastao iz nečega. Ljudi imaju različite nazive za Boga - objasnio je, odstupajući od svog uobičajenog znanstvenog diskursa i ulazeći u sferu filozofije i teologije.

Musk je otkrio i koga smatra najduhovitijom osobom koju poznaje.

- Predsjednik Trump je najduhovitija osoba koju poznajem u stvarnom životu. Ima sjajan smisao za humor. Prirodno je duhovit. To mu ide bez napora. Kad je Mamdani bio u uredu i rekao Mamdaniju da ga nazove fašistom, to je bilo sjajno - izjavio je Musk.

Još 2013. godine izjavio je kako smatra "malo vjerojatnim" da postoji "neka super-svijest koja promatra svaki naš pokret". Prije nekoliko godina čak se našalio da je "u redu s odlaskom u pakao, ako je to doista njegovo odredište, budući da će tamo biti velika većina svih ljudi koji su ikada rođeni".

Od ateizma do 'kulturnog kršćanstva'

Muskova duhovna evolucija nije se dogodila preko noći. Posljednjih nekoliko godina sve otvorenije govori o poštovanju prema kršćanskim vrijednostima. U intervjuu s psihologom Jordanom Petersonom, sebe je opisao kao "kulturnog kršćanina", pojam koji je popularizirao i poznati ateist Richard Dawkins.

​- Iako nisam osobito religiozna osoba, vjerujem da su učenja Isusa Krista dobra i mudra. Postoji golema mudrost u okretanju drugog obraza - izjavio je tada Musk, dodavši kako kršćanska načela "rezultiraju najvećom srećom za čovječanstvo".

Priznao je i da je nekad bio "budala što nije cijenio duboku mudrost" kršćanstva, posebno Isusova učenja o ljubavi, dobroti i oprostu. Ta promjena stava poklapa se s njegovim sve većim angažmanom u američkoj politici, potporom Donaldu Trumpu i vođenjem Odjela za učinkovitost vlade (DOGE) u njegovoj administraciji. Musk je i sam povezao svoj duhovni zaokret s borbom protiv onoga što naziva "woke mind virus" (virus probuđene svijesti), za koji tvrdi da je postao svojevrsna religija za ljevicu i da je u sukobu s kršćanstvom.

Svemir kao videoigra i potraga za vanzemaljcima

Unatoč novopronađenoj vjeri u Stvoritelja, Musk nije napustio svoje ekscentrične teorije. U istom podcastu ponovio je svoju ideju da je naš svemir možda samo golema računalna simulacija, a naši životi "nečija videoigra" ili "vanzemaljska Netflix serija".

​- Ako primijenite Darwinovu teoriju na teoriju simulacije, onda će se nastaviti samo najzanimljivije simulacije. Stoga je najzanimljiviji ishod najvjerojatniji, jer je alternativa tome uništenje. Dakle, imamo jedan cilj. Održati stvari zanimljivima - objasnio je Musk.

Upitan o postojanju vanzemaljaca, bio je kategoričan.

​- Ne znam ni za kakve vanzemaljce. Ljudi su me pitali ima li ih. Nisam vidio nikakve dokaze o vanzemaljcima - rekao je, dodavši da je pitao i svoje vodstvo u tvrtki SpaceX, ali nitko nije imao nikakvih saznanja. Pojavu NLO-a pripisuje testiranju novih vojnih prototipova, poput hipersoničnih projektila, a ne posjetiteljima iz drugih svjetova.