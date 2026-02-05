Fortenova prodaje Jamnicu i PIK Vrbovec. Poznat kupac

Nakon prodaje Zvijezde i Dijamanta, Fortenova grupa nastavlja prodaju kompanija iz grupe koje su izvan maloprodajnog biznisa. Ovaj put prodaju se najpoželjnija tvrtka iz ove grupe Jamnica Plus i jedina preostala veća proizvodna tvrtka iz agrosegmenta - PIK Vrbovec, piše Jutarnji.

- Kompanija PIK Vrbovec plus u vlasništvu je Fortenova grupe. U trenutku kada budemo raspolagali za javnost relevantnom informacijom o njezinoj kupoprodaji, transparentno ćemo je komunicirati. Također, u ovom trenutku ne postoji nikakav proces prodaje kompanije Jamnica plus, no interes na tržištu za ovu kompaniju je kontinuiran - rekli su iz Fortenove za Jutarnji.

Jutarnji tvrdi da je najizgledniji kupac Bosqar Invest. Riječ je o kompaniji koju su osnovali supružnici Stjepan Orešković i Manica Pirc Orešković, a koja je imala i IPO i SPO te, uz strateško partnerstvo fonda MID Europe, brzo raste zahvaljujući i akvizicijama.

U segmentu prehrane preuzeli su posljednjih godina dvije velike kompanije - slovensku Panvitu i Mlinar. Prehrambena vertikala Bosqar Investa, Future Food, temelji se na stogodišnjem iskustvu i tradiciji Panvite, istaknute slovenske poljoprivredno-prehrambene grupe, i Mlinar Grupe, jedne od većih pekarskih grupacije u Adria regiji.

Kako ističu, cilj te vertikale je pozicionirati se kao vodeći igrač u prehrambenoj industriji jugoistočne Europe putem strateških akvizicija i konsolidacije sektora u regiji. Što se tiče preuzimanja PIK-a Vrbovec plus, iz Bosqar Investa su nam odmah odgovorili da, sukladno politici društva, ne komentiraju tekuće M&A procese te da ne potvrđuju i ne opovrgavaju nagađanja vezana uz potencijalna preuzimanja. U ovom slučaju upit im je upućen za preuzimanje PIK-a Vrbovec.