FOTO 151 vojnik ide na Kosovo

NATO MISIJA

151 vojnik ide na Kosovo

151 vojnik ide na Kosovo
Hrvatske snage u misiji KFOR sudjeluju od 2009., a 44. kontingent broji 151 vojnika raspoređenog na tri lokacije, uključujući motoriziranu satniju, savjetodavne i medicinske timove.

Više od 150 hrvatskih vojnika odlazi u NATO-ovu operaciju potpore miru KFOR na Kosovu, zemlje čija je sigurnost važna za stabilnost cijele regije, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane.

Hrvatske snage u operaciji KFOR sudjeluju od 2009. s oko 2400 ljudi, od kojih 140 žena. Sada se u tu državu upućuje 151 pripadnik i pripadnica Oružanih snaga koji su ispraćeni u vojarni "3.gardijske brigade Kune" u Đakovu.

Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, je motorizirana pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj snaga sigurnosti Kosova i medicinski tim.

Hrvatski vojnici sudjeluju u deset međunarodnih operacija, misija i aktivnosti s ukupno 297 pripadnika.

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da da „svi imaju riječi hvale za pripadnike Oružanih snaga u misijama i operacijama diljem svijeta“, priopćilo je ministarstvo.

