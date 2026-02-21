Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje, a iz PU krapinsko-zagorske javili su nam kako su vozač i putnica prevezeni u bolnicu
OČEVID U TIJEKU
FOTO Auto izletio s ceste na A2 i završio na krovu, dvoje u bolnici
Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.
Informaciju su za 24sata potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.
