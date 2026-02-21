FOTO Auto izletio s ceste na A2 i završio na krovu, dvoje u bolnici

Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.

Informaciju su za 24sata potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.