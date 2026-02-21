Obavijesti

OČEVID U TIJEKU

FOTO Auto izletio s ceste na A2 i završio na krovu, dvoje u bolnici

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Auto izletio s ceste na A2 i završio na krovu, dvoje u bolnici
Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija/Facebook

Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje, a iz PU krapinsko-zagorske javili su nam kako su vozač i putnica prevezeni u bolnicu

Admiral

Na ulazu na autocestu A2 jedan je automobil sletio s ceste i prevrnuo se na krov. Nesreća se dogodila nedaleko od naplatnih postaja Mokrice Oroslavje.

Informaciju su za 24sata potvrdili i iz PU krapinsko-zagorske. Vozač i putnica iz osobnog automobila prevezeni u Opću bolnicu Zabok, a očevid je u tijeku.

