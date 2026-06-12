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SREĆOM, NEMA OZLIJEĐENIH

FOTO Autom uletio u kružni u Vodicama: 'Ne smiš tu parkirat'

Piše Marta Divjak,
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FOTO Autom uletio u kružni u Vodicama: 'Ne smiš tu parkirat'
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Foto: Čitatelj 24sata

Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su nam da su dojavu o ovom događaju zaprimili u 18.45 sati

Vozač se "sparkirao" na kružni tok nakon što je izletio iz njega, smije se čitatelj koji nam je poslao fotografiju iz Vodica. Kako nam je ispričao, vozač je u petak izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste  se zaustavio u grmlju i cvijeću.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su nam da su dojavu o ovom događaju zaprimili u 18.45 sati. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a na automobilu nastala je samo materijalna šteta.

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Policijski službenici trenutačno obavljaju očevid kako bi utvrdili sve okolnosti ovog slijetanja.

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