FOTO Autom uletio u kružni u Vodicama: 'Ne smiš tu parkirat'

Vozač se "sparkirao" na kružni tok nakon što je izletio iz njega, smije se čitatelj koji nam je poslao fotografiju iz Vodica. Kako nam je ispričao, vozač je u petak izgubio nadzor nad vozilom, sletio s ceste se zaustavio u grmlju i cvijeću.

Foto: Čitatelj 24sata

Iz Policijske uprave šibensko-kninske potvrdili su nam da su dojavu o ovom događaju zaprimili u 18.45 sati. Srećom, nitko nije ozlijeđen, a na automobilu nastala je samo materijalna šteta.

Policijski službenici trenutačno obavljaju očevid kako bi utvrdili sve okolnosti ovog slijetanja.