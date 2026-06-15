FOTO Autom zapeo u tračnicama na raskopanoj Branimirovoj

Automobil je zapeo na raskopanim tramvajskim tračnicama na zagrebačkoj Branimirovoj. Od glasnogovornika ZET-a doznajemo da je automobil zapeo rano ujutro, oko 4.08 sati, te je tamo bio do osam sati.

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- Linije 2,6 i 8 su prometovale obilazno do kad nije izvučen, u 7.57 sati. Nakon toga promet je normaliziran - rekao nam je Domagoj Zeba.