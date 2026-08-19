FOTO Danima gori na Dinari, stigla vojska, gase 4 kanadera: 'Nažalost, gorjet će još danima'

Požar na Dinari, koji se proširio s područja Bosne i Hercegovine prema hrvatskoj strani, i dalje je aktivan, a u njegovo gašenje uključene su dodatne zračne i kopnene snage. Na području Brezovca djeluju dva kanadera, dok se u gašenje uključilo i 25 pripadnika protupožarnih kopnenih snaga Hrvatske vojske.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije Darko Dukić rekao nam je da su dva zrakoplova angažirana i na području Uništa u Bosni i Hercegovini, gdje vatrogasne snage pokušavaju sanirati vatrenu liniju.

Foto: Vatrogasci 193/Facebook

- Požar je s bosanskohercegovačke strane počeo još 10. kolovoza i danima gori. Nažalost, još će danima biti aktivan. Borimo se kako bi ga usporiliž - rekao je Dukić.

Gašenje dodatno otežava iznimno nepristupačan planinski teren. Vatrogasci se kreću po masivu na nadmorskim visinama između 1600 i 1700 metara, na područjima na kojima gotovo uopće nema komunikacijskog signala.

- Teren je izrazito težak. Nadali smo se kiši, toliko se naoblačilo, ali na kraju nije pala ni kap. Nadamo se da bi nam kiša koja se sad najavljuje ipak mogla pomoći - kazao je Dukić.

O angažmanu hrvatskih snaga izvijestilo je i Ministarstvo obrane. MORH je objavio da je u tijeku angažiranje Canadaira CL-415 radi pružanja pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo.

U tijeku je angažiranje 2️⃣ Canadaira CL-415 pri pružanju pomoći Bosni i Hercegovini u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo❗️ pic.twitter.com/7CTKeGmHXi — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 19, 2026

U tijeku je angažiranje 1️⃣ postrojbe protupožarnih kopnenih snaga Hrvatske vojske na 🔥 Dinara - Suvi Vrh, Šibensko-kninska županija❗️ pic.twitter.com/le6pJh8sie — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 19, 2026

Istodobno su na području Dinare, odnosno Suvog Vrha u Šibensko-kninskoj županiji, angažirane protupožarne kopnene snage Hrvatske vojske, kao i protupožarni zrakoplov AT-802.