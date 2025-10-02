FOTO Deseci tisuća Francuza prosvjedovali zbog proračuna: 'Moramo nastaviti našu borbu'

Deseci tisuća prosvjednika marširali su u četvrtak ulicama francuskih gradova, odazvavši se pozivu sindikata koji zahtijevaju akciju protiv planova za oštro smanjenje potrošnje u proračunu za sljedeću godinu.

Sindikati vrše pritisak na predsjednika Emmanuela Macrona i njegova novog premijera Sébastiena Lecornua, kojem je preostalo malo vremena za ponovno pokretanje pregovora s političkim suparnicima o proračunu drugog najvećeg gospodarstva eurozone.

Lecornu još uvijek radi na formiranju kabineta, a čelnici zemalja Europske unije, agencije za rejting i financijska tržišta prate njegove sljedeće poteze.

No, sindikalni čelnici, uključujući one iz najvećeg francuskog sindikata, CFDT-a, i tvrdokornog CGT-a, zahtijevaju veću potrošnju na javne usluge, poništavanje povećanja dobi za odlazak u mirovinu i veće poreze za bogate.

Foto: Benoit Tessier

"Moramo... zauvijek poništiti sve žrtve koje se traže od radnika koje su navedene u najnovijem prijedlogu proračuna", rekla je glavna tajnica CGT-a Sophie Binet za BFM TV.

Posljednjeg Macronova premijera Francoisa Bayroua, parlament je smijenio zbog planiranog smanjenja proračuna od 44 milijarde eura. Lecornu je obećao odustajanje od tih planova.

Slabiji odaziv na prosvjed

Oko 85.000 ljudi prosvjedovalo je do podneva diljem zemlje, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova, manje od polovice broja prisutnih u isto vrijeme na dan štrajkova i prosvjeda u rujnu.

"Moramo nastaviti borbu, čak i ako nas očito nema puno", rekao je građevinski radnik Dominique Menier (59) koji je prosvjedovao u Nantesu. "Svaki put to nas košta jedan dan. Ali tako demokracija obično napreduje."

Prosvjedi su zakazani na više od 240 lokacija diljem Francuske, priopćio je sindikat CGT, uključujući gradove Dijon, Metz, Poitiers i Montpellier.

Učenici s bakljama blokirali su ulaz jedne od srednjih srednja škola u Parizu, a blokirane su i neke škole u drugim dijelovima zemlje.

Oko 76.000 policajaca bilo je raspoređeno kako bi održavali red.

Velik proračunski deficit

Rad vlade doveo je do prosvjeda i štrajkova u rujnu, kada su stotine tisuća ljudi, među kojima učitelji, strojovođe, ljekarnici i bolničko osoblje, prosvjedovali protiv predloženog francuskog proračuna za 2026., a tinejdžeri su satima blokirali desetke srednjih škola.

Francuski proračunski deficit prošle godine bio je gotovo dvostruko veći od gornjeg limita EU od 3%.

Stranke se uglavnom slažu da je potrebno smanjiti deficit koji je 2024. dosegao 5,8 posto BDP-a, ali ne i oko toga kako to provesti.

Lecornu, Macronov peti premijer u dvije godine, obećao je proračun koji donosi veću "fiskalnu pravednost". Isključio je porez na bogatstvo, ali je rekao da bi trebalo promijeniti raspodjelu poreznog opterećenja.