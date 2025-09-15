Iz PU zagrebačke za 24sata su potvrdili informaciju o nesreći. Kako su rekli utvrđuju se sve okolnosti
TRAGEDIJA
FOTO Tragedija u Ivanić-Gradu: Autom se zabio u kuću i izgorio
Jedna osoba poginula je u teškoj prometnoj nesreći koja se poslijepodne dogodila na području Ivanić-Grada točnije u mjestu Graberje Ivanićko, doznaju 24sata iz zagrebačke policije.
- Možemo potvrditi kako smo oko 14.40 sati zaprimili dojavu o nesreći u kojoj je jedna osoba smrtno stradala - rekli su nam iz PU zagrebačke.
S druge strane JVP Ivanić Grad, koji je bio na intervenciji objavio je više detalja o tragediji.
- Izletjelo je osobno vozilo koje se uslijed udara u kuću zapalilo - rekli su.
Dodali su i kako su na teren izašli s tri vozila i pet vatrogasaca, a pomoć je dao i DVD Deanovec s tri vozila i devet vatrogasaca.
