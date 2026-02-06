Obavijesti

OŠTEĆENA I ZGRADA U ZAGREBU

FOTO Detalji požara u Dubravi: Namjerno za zapalili Mercedes

Piše Marta Divjak,

Zagreb: U ulici Jasena tijekom noći auto je u potpunosti izgorio | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ozlijeđenih nije bilo, te visina materijalne štete za sada još nije utvrđena. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, rekli su iz policije

Zagrebačka policija objavila je detalje o požaru automobila u Dubravi, a prema njima, jučerašnji požar je podmetnut. Obavljenim očevidom u suradnji s protupožarnim inspektorom, policija je utvrdila da je nepoznati počinitelj najvjerojatnije lakozapaljivom tekućinom polio osobni automobil marke Mercedes zagrebačkih registarskih oznaka te zapalio otvorenim plamenom.


Zagreb: U ulici Jasena tijekom noći auto je u potpunosti izgorio | Foto: Igor Soban/PIXSELL



- Tom prilikom došlo je do potpunog izgaranja prednjeg dijela automobila i unutrašnjosti te se požar prošio i na osobni automobil marke Peugeot zagrebačkih registarskih oznaka u vlasništvu 39-godišnjaka kojom prilikom je došlo do izgaranja prednjeg dijela vozila te na pročelje stambene zgrade - priopćili su. 






Ozlijeđenih nije bilo, te visina materijalne štete za sada još nije utvrđena.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

