FOTO Detalji velikog požara u Karlovcu: 'U jednoj sekundi je nestao cijeli naš rad i trud'

Ovo je strašna trauma, to uopće ne možete zamisliti. Tamo je ostao cijeli naš život, rekla nam je Inga Premec Bekić, vlasnica karlovačke tvrtke Nova Chem nakon jutra u kojem je u svega nekoliko sati nestalo ono što su godinama stvarali.

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Požar koji je jučer ujutro buknuo u objektu tvrtke za proizvodnju boja i lakova, na području Male Švarče, pretvorio je veliki dio pogona u zgarište. Dim je probudio grad, a građane je probudila poruka upozorenja koju su dobili na mobitele. U poruci je pisalo da zatvore prozore i da ne izlaze van jer se širi gusti dim.

Deseci vatrogasaca satima su se borili s vatrenom stihijom. Dojava o požaru stigla je u 4.25 sati.

- Kad smo došli na mjesto, požar je bio u razbuktaloj fazi i proširio se na susjedno skladište dućana Gavranović. Izbio je i ispod limenog krova gdje je bilo nemoguće gasiti. Tad smo odlučili da idemo sačuvati južni dio zgrade - ispričao nam je Miroslav Rade, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca.

Vatrogasci su presijecanjem požara uspjeli spasiti najmanje polovicu objekta i spriječiti scenarij u kojem bi posljedice bile još teže. No intervencija je, kažu nam, bila iznimno opasna. Vatra je gutala sve pred sobom.

- Požar je uništio sve što je zahvatio. Vatrogasci su bili unutra, u jednom trenutku se urušio strop i nasreću nikoga nije zahvatilo. Bilo je i nekoliko eksplozija, ne znamo od čega. Dobar dio boca smo izvukli. Na intervenciji je bilo 60-ak vatrogasaca s 26 vozila - rekao je Rade. U gašenju su, uz karlovačke vatrogasce, sudjelovale i snage iz Ogulina, Ozlja, Duge Rese, Barilovića, Generalskog Stola, Žakanja i Draganića.

Za vlasnicu tvrtke jutro je donijelo šok koji još pokušava pojmiti.

- Hvala Bogu, nitko nije ozlijeđen. Sve je pogašeno. Kad se to dogodilo, nismo bili u Karlovcu, kolega nas je zvao. Šteta je sto posto, a što se dogodilo, ne znam. Teško mi je uopće reći što bi se moglo dogoditi - rekla nam je Premec Bekić.

Iako je požar vrlo brzo lokaliziran, opasnost za građane nije tako brzo prošla.

Zbog dima Grad Karlovac pozvao je stanovnike Male Švarče, Mostanja i Logorišta da zatvore prozore i vrata, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak i ne izlaze na otvoreno ako to nije nužno. Zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka. Mjerenja će se obaviti na više lokacija, a služba koja bi trebala stići iz Rijeke analizirat će stanje i, ovisno o rezultatima, dati nove preporuke građanima. Prva očitanja zasad donose barem jednu dobru vijest. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije kaže kako na monitoru zasad nema ničega što bi bilo "uzbunjujuće" ili "prijeteće".

- Od ovih kemikalija, tipa otapala benzena, ksilena, toluena i slično, što bi se moglo ovdje očekivati, ništa za sada nismo ulovili. Naravno, ponovit ćemo uzorkovanje na više lokacija u gradu, uzorci se još analiziraju u laboratoriju, ali zasad ne pokazuje ništa što bi bilo u zabrinjavajućim koncentracijama - rekao je Puntarić. Iz Grada Karlovca također rekli kako zabranjuju kupanje na Mrežnici.

- Zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar u poslovnoj zoni na Maloj Švarči u rijeku Mrežnicu, do daljnjeg je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče, uključujući i Foginovo kupalište - rekli su

Uzrok požara tek treba biti utvrđen. Očevid će uslijediti nakon što se steknu uvjeti i požar bude u potpunosti ugašen, a tad bi trebalo biti poznato i kolika je konačna materijalna šteta.