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GAŠENJE POŽARA

Karlovac zabranio kupanje u Mrežnici i Korani do daljnjeg

Piše Filip Sulimanec,
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Karlovac zabranio kupanje u Mrežnici i Korani do daljnjeg
Foto: Facebook
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Požar je buknuo u industrijskom postrojenju na području Male Švarče u Karlovcu. Požar je izbio na prostoru tvrtke NOVA CHEM koja se bavi bojama i lakovima

Zbog izlijevanja vode kojom je gašen požar u poslovnoj zoni na Maloj Švarči uz rijeku Mrežnicu, do daljnjeg je zabranjeno kupanje u Mrežnici i Korani nizvodno od Male Švarče, uključujući i Foginovo kupalište, objavio je Grad Karlovac.

Podsjećamo, požar je buknuo u industrijskom postrojenju na području Male Švarče u Karlovcu. Požar je izbio na prostoru tvrtke NOVA CHEM koja se bavi bojama i lakovima. 

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- Danas ujutro zaprimili smo dojavu požara na dijelu gdje je kemijska industrija. Kada smo došli na mjesto, požar je bio u razbuktaloj fazi i proširio se na susjedno skladište tvrtke Gavranović. Izbio je i ispod limenog krova gdje je bilo nemoguće gasiti. Tada smo odlučili da idemo sačuvati južni dio zgrade - ispričao je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Karlovca Miroslav Rade za 24sata.

Okolnosti požara i visina materijalne štete će se utvrditi očevidom, a zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka.

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Komentari 5
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