VELIKI ULOV POLICIJE

FOTO Diler iz Slovenije 'pao' u Umagu: Upali mu u stan i našli 4 kg marihuane i laboratorij

Piše Iva Tomas,
Foto: PU istarska

Pretragom prostorija pronađena je i razmontirana konstrukcija koja sadrži elemente tzv. laboratorija za indoor uzgoj indijske konoplje kao i dvije precizne digitalne vage

Policija je u Umagu dovršila istragu nad slovenskim državljaninom (35), a utvrdili su da je proizvodio i preprodavao drogu te omogućavao trošenje droga. Temeljem naloga policija je izvršila pretragu prostorija na području Kaštela koje osumnjičeni koristi, a pronašli su ukupno 4.131 gram marihuane pakirane u različite ambalaže i 58 stabljika konoplje, visokih od 44 do 75 centimetara, piše PU istarska.

Foto: PU istarska
STRAVA KOD ŽUPANJE Jedan mrtav, drugi teško ozlijeđen!

Sve što je imao bilo je s ciljem daljnje preprodaje. Utvrdili su da je u navedenom prostoru od 25. travnja do 3. svibnja u više navrata dao drogu na korištenje 35-godišnjem Slovencu.

Foto: PU istarska
Uhićen monstrum koji je vukao psa autom po cesti u Šibeniku

Pretragom prostorija pronađena je i razmontirana konstrukcija koja sadrži elemente tzv. laboratorija za indoor uzgoj indijske konoplje kao i dvije precizne digitalne vage. Muškarac će tijekom ponedjeljka uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.
 

Ovo su nove cijene goriva!
Ovo su nove cijene goriva!

Iz Vlade ističu kako bi bez njihove intervencije, cijele bilo osjetno više...
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!
HOROR KOD KARLOVCA Našli su četiri mrtva migranta, još dvoje ozlijeđenih. Vozač je pobjegao!

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici koji su pronašli četiri mrtva muškarca, a dva muškarca lošeg zdravstvenog stanja poslali su u zdravstvenu ustanovu...
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'
EKSKLUZIVNO Ovdje su našli 4 mrtva migranta: 'Prolaze tuda našim selom, stalno ih viđamo'

Na lokaciji gdje su pronađena tijela četvorice migranata prije nekoliko dana stanovnici Prilišća snimili su nekoliko migranata kako šetaju njihovim selom i prelaze do Slovenije

