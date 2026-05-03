FOTO Diler iz Slovenije 'pao' u Umagu: Upali mu u stan i našli 4 kg marihuane i laboratorij

Policija je u Umagu dovršila istragu nad slovenskim državljaninom (35), a utvrdili su da je proizvodio i preprodavao drogu te omogućavao trošenje droga. Temeljem naloga policija je izvršila pretragu prostorija na području Kaštela koje osumnjičeni koristi, a pronašli su ukupno 4.131 gram marihuane pakirane u različite ambalaže i 58 stabljika konoplje, visokih od 44 do 75 centimetara, piše PU istarska.

Sve što je imao bilo je s ciljem daljnje preprodaje. Utvrdili su da je u navedenom prostoru od 25. travnja do 3. svibnja u više navrata dao drogu na korištenje 35-godišnjem Slovencu.

Pretragom prostorija pronađena je i razmontirana konstrukcija koja sadrži elemente tzv. laboratorija za indoor uzgoj indijske konoplje kao i dvije precizne digitalne vage. Muškarac će tijekom ponedjeljka uz kaznenu prijavu biti predan u pritvorsku jedinicu policije.

