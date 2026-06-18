FOTO Dileri 'pali' u Zagrebu: U stanu našli hrpu droge i oružje

Zagrebačka policija provela je istragu nad dvojicom 20-godišnjaka, 23-godišnjakom i 29-godišnjakom zbog sumnje u proizvodnju i preprodaju droge. Sumnja se i da su 23-godišnjak i 29-godišnjak nedozvoljeno posjedovali, izrađivali i nabavljali oružje i eksplozivne tvari, piše PU zagrebačka.

Foto: PU zagrebačka

Istragom su utvrdili da su muškarci (23 i 29) na za sada neutvrđen način, a radi daljnje preprodaje nabavljali veće količine kokaina, konoplje tipa droga i smole konoplje tipa droge. Navedeno su potom skrivali, vagali i prepakiravali u stanu kojim se koriste na području Novog Zagreba te dalje preprodavali. U srijedu su temeljem naloga obavili pretragu stana kojeg koriste 23-godišnjak i 29-godišnjak, a pronašli su: 42 paketa konoplje tipa droga ukupne mase 4.171 grama, 7 paket ispunjenih kokainom ukupne mase 3.025,4 grama, 2 paketa smole konoplje tipa droga ukupne mase 559,6 grama, dvije digitalne vage s tragovima droge, automatski pištolj marke Crvena zastava s dva pripadajuća spremnika te 20 komada pištoljskog streljiva kalibra 7,65 mm i novčani iznos za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge.

Foto: PU zagrebačka

- Sumnja se također da je u srijedu u jutarnjim satima osumnjičeni 29-godišnjak na području Novog Zagreba prodao 1.137 grama kokaina dvojici osumnjičenih 20-godišnjaka za zasad neutvrđeni novčani iznos. Navedeno je potvrđeno istog dana obavljenom pretragom osobnog automobila marke Škoda zagrebačkih registarskih oznaka kojim se koriste osumnjičeni 20-godišnjaci, kada je pronađen i novac za koji se sumnja da je pribavljen preprodajom droge - piše policija u priopćenju.

Nakon završenog kriminalističkog istraživanja policijski su službenici protiv četvorice osumnjičenih muškarca nadležnom državnom odvjetništvu podnijeli kaznenu prijavu te su predani pritvorskom nadzorniku.