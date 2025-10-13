FOTO Dirljiv susret koji je ganuo svijet: Noa i Avinatan poljubili se nakon 2 godine razdvojenosti

Bio je to poljubac koji se čekao pune dvije godine. Izraelac Avinatan Or konačno je ponovno zagrlio svoju djevojku Nou Argamani, čija je otmica 7. listopada 2023. postala jedno od najpotresnijih simbola napada Hamasa na Izrael.

Or (32) bio je među posljednjih 20 živih talaca oslobođenih u sklopu sporazuma o primirju između Izraela i Hamasa, a samo nekoliko sati nakon povratka kući uslijedio je emotivan susret s Noom Argamani (28), koju su izraelske snage spasile iz Gaze u lipnju 2024.

Na fotografiji koju je objavila Izraelska vojska (IDF) vidi se kako Or nježno ljubi Nou u obraz, dok se ona široko smiješi, prizor koji je dirnuo milijune ljudi diljem svijeta.

Simbol stradanja 7. listopada

Sudbina para postala je svjetski poznata još tijekom napada Hamasa, kada je snimka s Nova festivala pokazala Nou kako u suzama viče “nemojte me ubiti!” dok je militanti odvode na terensko vozilo, dok je Or odvođen u suprotnom smjeru.

Strah i očaj na njihovim licima tada su postali jedna od najsnažnijih slika tragedije 7. listopada.

Nakon što je oslobođena, Argamani je aktivno sudjelovala u kampanji za oslobađanje preostalih talaca. Na drugu obljetnicu napada, u objavi na platformi X, napisala je kako “svakim danom sve više nedostaje njezin partner” i da se nada “prekidu vatre koji će vratiti sve kući”.

- 7. listopada bio je posljednji put da sam vidjela svog partnera. U zatočeništvu sam svugdje pitala za Avinatana, nisam znala je li otet ili ubijen, a bojala sam se saznati istinu - napisala je tada.

Suze, zagrljaji i povratak kući

Njihov susret bio je samo jedan od brojnih dirljivih trenutaka u Izraelu, gdje su oslobođeni taoci jurili u zagrljaje svojih obitelji i prijatelja. Uz 20 oslobođenih živih talaca, Izrael bi u narednim danima trebao preuzeti i tijela 28 ubijenih.

Oslobađanje talaca dio je prve faze dogovora između Izraela i Hamasa, koji predviđa i puštanje određenog broja palestinskih zatvorenika. U kasnijim fazama, prema planu koji podupire međunarodna zajednica, predviđeni su razoružanje Hamasa, dolazak međunarodnih mirovnih snaga i uspostava privremene prijelazne uprave.