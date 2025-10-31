FOTO Drama na Borongaju: 'Sve je puno policijskih auta...'

Oko zgrade, u kojoj je i dežurna ljekarna na Borongaju, u Ulici Divka Budaka oko 11:45 skupio se veći broj policijskih auta.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prolazio sam tuda, ne znam što se događa. Izgleda kao neka intervencija, puno ih je - priča nam čitatelj koji se našao u blizini.

Foto: Čitatelj 24sata

Naime, radilo se o pokušaju provale u jedan od stanova. Očevid još traje, potvrdila nam je policija