Očevid još traje, potvrdila nam je policija
OČEVID JE U TIJEKU
FOTO Drama na Borongaju: 'Sve je puno policijskih auta...'
Čitanje članka: < 1 min
Oko zgrade, u kojoj je i dežurna ljekarna na Borongaju, u Ulici Divka Budaka oko 11:45 skupio se veći broj policijskih auta.
- Prolazio sam tuda, ne znam što se događa. Izgleda kao neka intervencija, puno ih je - priča nam čitatelj koji se našao u blizini.
Naime, radilo se o pokušaju provale u jedan od stanova. Očevid još traje, potvrdila nam je policija
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku