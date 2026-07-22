FOTO Dupina Olivera prvi put snimili ispod površine: Pun je ožiljaka, a priča je pretužna...

Dupin Oliver posljednjih je tjedana postao jedna od najpoznatijih morskih "atrakcija" na Jadranu. Zbog zaigranosti, približavanja kupačima i čestih snimki koje se dijele na društvenim mrežama privukao je veliku pozornost javnosti.

Najčešće se pojavljuje na području Novigradskog i Karinskog mora te u blizini Maslenice, Obrovca i Ribnice. Stručnjaci ipak upozoravaju da mu se ne treba neoprezno približavati, osobito kada su u moru djeca, jer je Oliver, unatoč pitomom ponašanju, i dalje divlja životinja.

Foto: Igor Goić

Igor Goić, iskusni podvodni snimatelj te nagrađivani redatelj, uspio ga je snimiti ispod površine. Sve je u utorak objavio na Facebooku.

Foto: Igor Goić

"Vidim da ima dosta kontroverza i razlicitih misljenja o Oliveru. Jutros sam napokon imao podvodni susret s njime i iako sam ranije ronio s divljim dupinima, nikad nisam dozivio da se ovako neki priblizi. Sa svih strana cemo cuti da mu se ne treba priblizavati ali mišljenja sam da je to nemoguce jer je on taj koji se priblizava ljudima ne obrnuto. Moj poriv je bio te naravi da ga posnimim pod morem jer vise manje sve fotke su s površine na kojima se ne vidi njegovo pravo stanje, a snimke sam prosljedio strucnjacima koje ovom prigodom necu imenovati ali se radi o autoritetima za jadranske sisavce.

Oliver izgleda dobro, aktivan je i razigran ali kroz puno razgovora s ljudima zadnjih 10ak dana saznajem par detalja: Oliver je 8 godina star, prvi put je snimljen prije 4 godine ispred starigrada zajedno s majkom. Gospodin koji ga također prati vec par godina ga je viđao s velikim dupinom (pretpostavljam majkom) koji prije 2 godine nestaje. Nakon toga Oliver se zapetljava u konop od svojih 4-5 metara koji je imao bovu na kraju. Taj konop mu lokalni ribari uspjevaju skratiti na metar i bar mu olaksavaju kretanje micanjem bove koja ga je usporavala.

Nakon toga vuce taj konop za sobom sljedecih godinu dana kad smo i mi se organizirali i probali ga uhvatiti da mu skinemo konop ali neuspjesno. Ovaj pothvat je rađen uz jednoga od strucnjaka koji je nadzirao sve skupa jer lov na dupina je jako škakljiva stvar i moze zavrsiti kobno po njega tako da treba pristupiti sa maksimalnom pažnjom. Ove godine Oliver se pojavljuje bez konopa ali s repom ostecenim i smanjenim na 50%.

Na kljunu mu se vidi jako puno ožiljaka ali kako mu je repna peraja oštečena, vrlo bjerojatno je promjenio nacin hranjenja i hrani se vise pretrazujuci morsko dno, škrape i slicna mjesta gdje mu plijen teze moze pobjeci (Također PRETPOSTAVKA). S nastavkom pracenja i dokumentiranja to mi je jedan od ciljeva saznati. Unatoc tome, on je naizgled u jako dobrom stanju, uhranjen, aktivan i razigran, ALI ono sto svakako triba uzeti u obzir jest da je SAM. On trazi drustvo i kontakt ali raste u samoci i cak među divljim zivotinjama je “čudak”, tako da se nikad nezna sto ocekivati od njega, iako je to slucaj i kod neusamljenih. Unatoc svemu sto javnost misli o njima, oni znaju biti jako neugodni i opasni a o njihovoj snazi i velicini ne treba niti pricati… moja suma sumarum je: kontakt je neizbjezan, ali probajte ga NE dirati (iako je i to ponekad neizbjezno), i kad se odluci otici nemojte ga sljediti, nek radi kako mu je volja. Sto manje provokacije. Inace, predivan susret i svakako jedan moment koji cu pamtiti dugo!"

Foto: Igor Goić

Foto: Igor Goić

Foto: Igor Goić