FOTO Evo kakav je promet kod Vjesnika nakon nove regulacije

Foto: Google Maps

Promet kod Vjesnikova nebodera je pod pojačanim nadzorom policije

Drugi je radni dan nakon ponovno uspostavljene prometne regulacije prometa Slavonskom u oba smjera. Promet kod Vjesnikova nebodera je zbog ograničenja pod pojačanim nadzorom policije i prometnih redara. 

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Sukladno najavi, Grad Zagreb završio je radove na izgradnji premosnice na Slavonskoj aveniji kod zgrade Vjesnika koja je u nedjelju u 7 sati puštena u promet uz novu privremenu regulaciju prometa. Izgradnjom premosnice ponovno je uspostavljen dvosmjeran promet u dvije trake i u smjeru istok-zapad i u smjeru zapad-istok koji će biti u funkciji do ponovnog puštanja u promet podvožnjaka Slavonska-Savska. Na ovaj način će se podići protočnost prometa na oko dvije trećine kapaciteta prije požara nebodera Vjesnik u smjeru s istoka prema zapadu i sa zapada prema istoku.

- Rezultat je to rada i sinergije svih gradskih službi i Policijske uprave zagrebačke, koje su zajedničkim snagama omogućile da se radovi odvijaju brzo, sigurno i koordinirano. Ugrađeno je oko 3000 m² nove ceste, postavljeno je stotinjak novih prometnih znakova i ploča, više od 300 metara montažnih rubnjaka za dodatnu sigurnost i jasnu podjelu prometnih traka, dok su tri raskrižja dobila nove signalne planove kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa. Uz to, iscrtano je i oko 5 km linija vođenja prometa u sklopu privremene regulacije prometa - navode iz Grada.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Promijenili rad semafora, i dodali novi dio ceste

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije. Kako bi se osigurala odgovarajuća protočnost prometa u smjeru istok-zapad, na raskrižju kod Vjesnika nisu dozvoljena lijeva skretanja.

Zbog toga su modificirana raskrižja Slavonska - Marohnićeva, Marohnićeva - Prisavlje, Prisavlje - Savska kao i dio Zagrebačke avenije istočno od Nehajske, a izmijenjen je i rad semafora u široj zoni kako bi se u što većoj mjeri osigurala protočnost prometa. Vozačima osobnih vozila savjetuju korištenje navigacijskih aplikacija te obraćanje posebne pozornosti na znakove i prometnu signalizaciju.

Više detalja o novoj privremenoj regulaciji prometa oko nebodera Vjesnik dostupno je na stranici regulacije.zagreb.hr.

