FOTO Evo što je policija oduzela trojici maloljetnika u Zagrebu!

U sklopu operativne akcije 'Mir i dobro 2025./2026.' policija je u petak navečer zaplijenila pirotehnička sredstva trojici maloljetnika na području Novog Zagreba, javljaju iz PU zagrebačke.

Naime, obilaskom terena s posebnim naglaskom na prostore gdje se okupljaju mlađe osobe te s ciljem uočavanja i sankcioniranja ponašanja vezanog uz zlouporabu pirotehničkih i eksplozivnih sredstava, policija je u petak oko 18:30 sati uočila dvojicu maloljetnika u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu te posumnjala u njihovo ponašanje.

Sumnja je, kako se potvrdilo, bila opravdana te je utvrđeno kako su maloljetnici neovlašteno posjedovali pirotehnička sredstva.

Dvojac 'pao' u školskom dvorištu

Prva intervencija dogodila se u petak oko 18:30 sati, kada su policijski službenici prilikom obilaska terena uočili dvojicu sumnjivih maloljetnika u dvorištu jedne odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu.

Jedan od njih posjedovao je petardu kategorije F2, čija je nabava, posjedovanje i uporaba građanima u potpunosti zabranjena. Kod drugog maloljetnika pronađeno je čak osam komada petardi opasne kategorije F4, pirotehničkih sredstava koja predstavljaju iznimno visok rizik i smiju ih koristiti isključivo osobe sa stručnim znanjem.

U stanovima skrivali stotine petardi i bokser

Nakon što su maloljetnici zatečeni s ilegalnom pirotehnikom, policija je izvršila preglede njihovih domova. U stanu jednog od njih pronađen je pravi mali arsenal: 43 komada petardi kategorije F3 i četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava i posjedovanje također nisu dozvoljeni građanima. Osim toga, pronađen je i metalni bokser, koji se klasificira kao zabranjeno hladno oružje.

Pregledom stana drugog maloljetnika, također na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto dodatnih 49 komada petardi kategorije F3 te čak 61 komad petardi kategorije F2.

Novi slučaj iste večeri

Policijska akcija nastavila se iste večeri. Oko 21:20 sati, na jednom trgu u Novom Zagrebu, policajci su zatekli još jednog maloljetnika s pirotehnikom. Kod njega je pronađen vatromet kategorije F2, čije je posjedovanje zabranjeno osobama mlađim od 18 godina. Pretragom njegove kuće pronađena su dodatna sredstva: četiri petarde kategorije F3, pet iznimno opasnih petardi kategorije F4 te još devet komada vatrometa kategorije F2.

Protiv sve trojice maloljetnika bit će podneseni optužni prijedlozi nadležnom prekršajnom sudu, potvrdili su iz Policijske uprave zagrebačke.

Apel policije: Pirotehnika nije igračka

Policija također apelira kako pirotehnička sredstva, iako se koriste za zabavu, nisu igračke, već kako su to eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje. Poručuju također da oni građani koji su se ipak odlučili za nabavu i uporabu pirotehničkih sredstava, moraju takva sredstva koristiti u skladu s uputama te izbjegavati izradu improviziranih sredstava i ilegalnu kupnju kojom zbog neodgovarajućeg skladištenja (vlažne prostorije), isteka roka trajanja te nedosljednih uputa, sebe i druge dovode u nepotrebnu opasnost.

Apeliraju također da građani ne zanemaruju moguće teške posljedice za njihovo zdravlje te zdravlje osoba koje su im u blizini, životinje i imovinu te da zapamte kako njihova sigurnost i sigurnost njihovih bližnjih ovisi o njihovom ponašanju.

Na svojim službenim stranicama PU zagrebačka objavila je i savjete za roditelje te podsjetnik o tome koja pirotehnička sredstva nisu dozvoljena:

Kako biste izbjegli neželjene posljedice, ne poklanjajte djeci nešto od čega bi mogli stradati. Uvijek budite uzor svom djetetu jer djeca pirotehniku ne doživljavaju opasnom ako ju i vi koristite. Pirotehnička sredstva mogu uzrokovati ozbiljne ozljede šaka i prstiju, lica, očiju. Savjetujte djecu da ne diraju neaktivirana pirotehnička sredstva, ne rastavljaju ih i ne pomiču, a u slučaju da ih zapaze neka odmah zatraže vašu pomoć!

RODITELJI, BUDITE ODGOVORNI! Najbolja preventiva jest nekorištenje pirotehnike i drugih eksplozivnih i ubojitih sredstava jer blagdani se mogu proslaviti i drukčije: ljepše, ugodnije i - prije svega - svečanije.



Građanima nije dozvoljena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobe potrebe.

Pirotehnička sredstva F2 i F3 mogu koristiti samo punoljetne osobe, od 27. prosinca do 2. siječnja, a djeca mlađa od 14 godine ne smiju koristiti pirotehnička sredstva. Ako djeca mlađa od 14 godina koriste pirotehniku, roditelji će biti prekršajno sankcionirani.

U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno je korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava (osim pirotehničkih sredstava F1).