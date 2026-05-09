FOTO Gorio automobil na A6: 'Vidio se veliki crni, gusti dim...'

Vozili smo iza vatrogasaca, vidio se veliki crni dim, opisuje nam čitatelj koji je fotografirao zapaljeni automobil na autocesti prije skretanja za Fužine. Kako je izvijestio HAK izbio je požar na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Oštrovica i Vrata u smjeru Zagreba.

- Promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km/h - rekli su iz HAK-a.

Čitatelj je opisao i kako je izgledala sama vatrogasna intervencija.

- Vatrogasci su izjurili iz auta i krenuli gasiti požar koji je već zahvatio veći dio automobila - rekao je čitatelj.