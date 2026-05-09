Obavijesti

News

Komentari 7
PLANIRA OSTATI U VOJSCI

FOTO Gotova obuka prvog naraštaja ročnika, Helena i Damir najbolji na natjecanju

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
FOTO Gotova obuka prvog naraštaja ročnika, Helena i Damir najbolji na natjecanju
6
Foto: MORH/T.Brandt

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine – rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane.

Obuka 1. naraštaja ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju završila je u subotu svečanim postrojavanjem u vojarnama u Požegi, Kninu i Slunju, izvijestili su iz Ministarstva obrane te dodali da su završnom natjecanju ročnika izabrani i najbolji među njima.

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici su na tri vojne lokacije usvajali temeljne vojničke vještine – rukovanje osobnim naoružanjem i korištenje suvremene opreme, uključujući dronove, pružanje prve pomoći te osnove samoobrane.

Obuka je, kažu u MORH-u, značajno obogaćena i potporom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, što je mladim ročnicima omogućilo dodatna znanja i iskustva u suvremenom vojnom okruženju.

Foto: MORH/T.Brandt

Stečena znanja, vještine i spremnost mladi ročnici i ročnice 1. naraštaja pokazali su posljednjeg tjedna obuke na natjecanju za najboljeg među njima na vježbalištu vojarne "123. brigade HV" u Požegi.

Natjecanje je organizirala Bojna za temeljno vojno osposobljavanje Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske, a sudjelovalo je 12 ročnika i 6 ročnica, počelo je provjerom tjelesne spremnosti i pismenim testom, a završni izazov bila je staza s pješačkim preprekama na kojoj je, u što kraćem roku, trebalo uspješno svladati 15 radnih točaka. 

Foto: MORH/T.Brandt

Na natjecanju u Požegi najbolji ročnici - Helena Petrović i Damir Pastvečko

Najbolja ročnica je 19-godišnja Helena Petrović iz Slunja, a najbolji ročnik 23-godišnji Damir Pastvečko iz Kršinaca kod Našica. Oboje su se na Temeljnu vojnu obuku prijavili dobrovoljno.

"Planiram ostati u Hrvatskoj vojsci zbog toga sam i došla. Iznenađena sam i ponosna na sebe, zahvalna instruktorima koji su me hrabrili te roditeljima koji su cijelo vrijeme uz mene. Ova dva mjeseca brzo su prošla, svaki dan bio je ispunjen", rekla je Helena Petrović.

Foto: MORH/T.Brandt

Damir Pastvečko želi postati pripadnik djelatnog sastava Hrvatske vojske. "Sretan sam što sam ovdje, što služim vojni rok u Požegi. Od prvog dana svi smo se ovdje sprijateljili, podržavali i pomagali jedni drugima. Što se tiče obuke, nije mi bila problem, ali treba imati visoku razinu i tjelesne i psihičke spremnosti", naglasio je.

Nakon natjecanja zapovjednik Središta za obuku pješaštva i oklopništva brigadir Zlatko Radočaj čestitao je najboljima. Rekao je da su zapovjednici i instruktori na TVO-u imali priliku vidjeti kako hrvatska mladost usvaja znanja, a na natjecanju kako se srčano bori te hrabri kolege.

"Dva mjeseca brzo su prošla. Neka vam Hrvatska bude uvijek u srcu i budite domovini vjerni!" poručio je brigadir Radočaj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu
SIGURNOSNI RIZIK

VODIČ KROZ KAOS Policija će u subotu imati pune ruke posla: Evo što nas sve čeka u Zagrebu

Sva tri okupljanja predstavljaju sigurnosni rizik, ne samo zbog broja sudionika, već i zbog njihovog vremenskog i prostornog preklapanja
Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!
PROVJERITE LISTIĆE

Netko u Hrvatskoj osvojio čak 848 tisuća € na Eurojackpotu!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 12.05.2026., a glavni dobitak iznosi 87.000.000,00 eura.
LICE MONSTRUMA Evo kako je srpski zločinac Travica reagirao kad je dobio 20 godina zatvora
MUČIO I UBIJAO BRANITELJE

LICE MONSTRUMA Evo kako je srpski zločinac Travica reagirao kad je dobio 20 godina zatvora

Županijski sud u Osijeku nepravomoćno je osudio Željka Travicu (64) na 20 godina zatvora zbog ratnog zločina u Ceriću 1991. godine. Optužen je da je sudjelovao u zlostavljanju i strijeljanju zarobljenih hrvatskih policajaca i pripadnika HOS-a nakon pada mjesta. Na izricanju presude bio je i glavni svjedok Zoran Šorli, kojeg je Travica tijekom ročišta nazvao lažovom.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026