FOTO Gužva na tržnici Dolac: Najviše se kupuju odojci i zelje, a ovo su novogodišnje cijene...

U utorak je od jutra gužva i na zagrebačkom Dolcu - tradicionalno. Građani kupuju domaće zelje, odojke, purice, ribu, jaja, povrće i sve što im je potrebno za preostale dane blagdana i doček Nove godine.

Strpljivo čekaju u redovima...

Foto: 24sata

Čitatelj nam je poslao i neke od cijena na tržnici. Domaće kiselo zelje prodaje se za 4 eura. A, kako piše, domaća turšija za 3 eura.

Foto: 24sata

Domaći odojak se nudi iz Svetog Ivana Zeline za 10 eura po kilogramu. Meso se, kako kažu, najviše kupuje. Hrvati vole pečeni odojak s hrskavom kožicom...

Foto: 24sata

I po drugim mesnicama se cijena za odojak vrti od 10 do 11 eura po kilogramu.

Foto: 24sata

Foto: 24sata

Stvaraju se ogromne gužve, a dugom redu koji se proteže od ribarnica sve preko stepenica - ne vidi se početak ni kraj.

Foto: 24sata

Foto: 24sata