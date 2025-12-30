Obavijesti

STOJI SE OD JUTRA

FOTO Gužva na tržnici Dolac: Najviše se kupuju odojci i zelje, a ovo su novogodišnje cijene...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 24sata

Meso se, kako kažu, najviše kupuje. Hrvati vole pečeni odojak s hrskavom kožicom

U utorak je od jutra gužva i na zagrebačkom Dolcu - tradicionalno. Građani kupuju domaće zelje, odojke, purice, ribu, jaja, povrće i sve što im je potrebno za preostale dane blagdana i doček Nove godine. 

Foto: 24sata

Čitatelj nam je poslao i neke od cijena na tržnici. Domaće kiselo zelje prodaje se za 4 eura. A, kako piše, domaća turšija za 3 eura. 

Foto: 24sata

Domaći odojak se nudi iz Svetog Ivana Zeline za 10 eura po kilogramu. Meso se, kako kažu, najviše kupuje. Hrvati vole pečeni odojak s hrskavom kožicom... 

Foto: 24sata

I po drugim mesnicama se cijena za odojak vrti od 10 do 11 eura po kilogramu. 

Foto: 24sata
Foto: 24sata

Stvaraju se ogromne gužve, a dugom redu koji se proteže od ribarnica sve preko stepenica - ne vidi se početak ni kraj.

Foto: 24sata
Foto: 24sata

