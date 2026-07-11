FOTO Gužve u smjeru mora

Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, objavio je HAK.

A1 Zagreb-Split-Dubrovnik

- nakon ﻿prometne nesreće između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 (na 56+500 km) u smjeru Dubrovnika kolona je oko 3 km﻿

- na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje

- vozilo u kvaru u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h﻿. ﻿

A2 Zagreb-Macelj

- kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km

A3 Bregana-Lipovac

- na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km﻿

- od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km.

Krčki most

- kolona je u smjeru otoka od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Omišlja

