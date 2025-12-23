U Kloštar Ivaniću nestalo novca za božićnice. SDP: 'Žao nam je, ali kriva je HDZ-ova načelnica'

Nakon što je stanovnike Kloštar Ivanića na vratima Vatrogasnog doma, gdje se dijelila božićnica, dočekala obavijest da je isplata obustavljena "zbog nedostatka financijskih sredstava", nastao je oštar politički sukob. Načelnica općine Jasenka Haleuš (HDZ) za sve je prozvala SDP, ustvrdivši da su "ukrali Božić umirovljenicima". Sada je stigao i odgovor iz lokalnog SDP-a, koji odgovornost u potpunosti prebacuje na načelnicu.

'SDP-ovci su ukrali božićnicu umirovljenicima'

Podsjetimo, Općina Kloštar Ivanić odlučila je isplatiti božićnice umirovljenicima, nezaposlenima i socijalno ugroženim osobama. Iznos od 50 eura bio je namijenjen umirovljenicima s mirovinom do 600 eura i ostalim ugroženim skupinama, dok su oni s mirovinama od 600 do 900 eura trebali dobiti 30 eura. Isplata je krenula 22. prosinca, no već početkom drugog dana novca je nestalo.

Foto: Čitatelj 24sata

Načelnica Jasenka Haleuš u izjavama za medije nije skrivala ogorčenje, a glavnog krivca pronašla je u oporbenom SDP-u. Njezina verzija priče kaže da je na vrijeme uvidjela kako sredstva planirana u proračunu neće biti dovoljna za sve. Zbog toga je, tvrdi, u prijedlogu rebalansa proračuna predvidjela dodatnih 11.500 eura upravo za tu namjenu. Međutim, većina vijećnika u Općinskom vijeću, predvođena SDP-om, odbila je njezin prijedlog i podržala amandman kojim su ta sredstva izbačena iz rebalansa.

​- SDP-ovci su ukrali božićnicu umirovljenicima. Danas su neki naši umirovljenici zakinuti za božićnicu i s potpunim pravom se ljute - izjavila je Haleuš za 24sata, istaknuvši da problema ne bi bilo da je njezin prijedlog prihvaćen. Iako je uputila ispriku svima koji su ostali bez novca, poručila je kako će pokušati pronaći način da se sredstva preraspodijele i da svi dobiju ono što im pripada.

Foto: Facebook

SDP uzvraća: Načelnica ne poznaje proračun i ne zna voditi općinu

Općinska organizacija SDP-a Kloštar Ivanić oglasila se priopćenjem u kojem u potpunosti odbacuje optužbe i odgovornost prebacuje isključivo na načelnicu. Tvrde da je ona jedina koja je pogriješila i koja je najodgovornija za obustavu isplata.

- Žao nam je što je do ovoga došlo, ali ne krivnjom vijećnika, već same načelnice. Ona je preuzela mandat 12. lipnja i imala je dovoljno vremena da donese odluku o isplati božićnica sukladno raspoloživim sredstvima - navode u priopćenju koje potpisuje predsjednik Željko Filipović.

Iz SDP-a tvrde da je načelnica na sjednici vijeća 17. prosinca, na pitanje zašto nema novog rebalansa proračuna, izjavila da joj rebalans ne treba "jer na svim stavkama proračuna ima dovoljno sredstava". Dodaju kako o tome postoji i tonski zapis sjednice.

- S time je pokazala da ne poznaje svoj proračun i da ne zna voditi brigu o namjenskom korištenju sredstva. Da je na toj sjednici rekla da nema novca za sve, mogla je predložiti niže granice do kojih bi se isplaćivale božićnice i u tim bi se okvirima isplatilo svima. Susjedna Općina Križ i Grad Ivanić-Grad su smanjili i iznos i svotu za isplatu. Oni su smanjivali, a naša načelnica je htjela povećati -poručuju iz SDP-a.

Zaključuju kako bi "netko tko odgovorno vodi općinu trebao prvo okriviti sam sebe i prihvatiti da je pogriješio". "Šteta je načinjena i neka onaj tko je napravio štetu nađe rješenje, a ne da se izvlači i prebacuje odgovornost na druge", stoji u priopćenju.