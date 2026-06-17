FOTO HDZ se znojio na terenu: Plenković nabio loptu pa otišao u VIP, pogledajte scene s Jaruna

Tradicionalna lipanjska utakmica HDZ-ovaca odigrana je na stadionu NK Jarun, klubu u čijim je 'barakama' stranka i osnovana prije 37 godina. Plenković, za razliku od prijašnjih godina kada je bio aktivan na terenu, ovog se puta smjestio u ložu s najbližim suradnicima i skautirao kadar.
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) u utorak je svečanim skupom u prostorijama NK Jarun u Zagrebu obilježila 37. obljetnicu osnutka stranke. Skup je održan na simboličnoj lokaciji, mjestu na kojem je 17. lipnja 1989. godine, tada u prostorijama NK Borac, održana osnivačka skupština HDZ-a.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Obilježavanje je okupilo brojne članove, utemeljitelje i stranačke dužnosnike. Među uzvanicima su bili i sudionici osnivačke skupštine, među kojima Vladimir Šeks, Zdravka Bušić, Luka Bebić i Neven Jurica, koji su iz prvih redova pratili program.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Na svečanosti su sudjelovali i brojni članovi HDZ-a iz cijele Hrvatske, uključujući Antu Mihanovića, Antu Sanadera, Tončija Glavinu, Alena Gojaka, Josipa Bilavera, Zrinku Mužinić Bikić, Katarinu Šimundžu Bešker, Vicu Oršulića, Josipa Markovića, Jakova Vetmu, Ivicu Budimira i Darija Korčulanina. Program je upotpunila tradicionalna nogometna utakmica veterana NK Jarun i ekipe HDZ-a.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
U političkom dijelu programa okupljenima se obratio predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković. Poručio je kako će stranka nastaviti raditi na očuvanju političke stabilnosti i daljnjem razvoju Hrvatske, istaknuvši da HDZ svoje "izborne utakmice" igra kada za to dođe vrijeme.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Oporba će proći kao i na prethodnim izborima - poručio je Plenković.
Kritizirao je oporbene nastupe, ocijenivši da HDZ vodi politiku stabilnog upravljanja državom, a ne improvizacije. Naglasio je da je stabilnost ključna za gospodarski i društveni razvoj zemlje.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Osvrnuo se i na političke poruke o "dehadezeizaciji Hrvatske", koje je ocijenio isključivima i nedemokratskima te ustvrdio da proizlaze iz političkog jala i pokušaja dodatne polarizacije društva.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Govoreći o radu Vlade, Plenković je istaknuo ulaganja u obnovu Zagreba i Banovine, razvoj energetske infrastrukture te investicije u obrazovanje i dječje vrtiće. Pozvao je članove stranke da snažnije komuniciraju postignute rezultate, unatoč, kako je rekao, "buci kritika" koja dolazi iz oporbenih redova.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Zaključio je kako Hrvatska djeluje u vremenu brojnih globalnih i sigurnosnih izazova te da su za uspješno vođenje države potrebni odgovornost, stabilnost i dugoročno planiranje.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" Ivica Tafra istaknuo je kako ova obljetnica predstavlja važan datum ne samo za stranku, nego i za hrvatski politički razvoj. Podsjetio je na ulogu utemeljitelja HDZ-a i prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana u stvaranju suvremene hrvatske države.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Program je završio polaganjem vijenca kod spomen-ploče dr. Franje Tuđmana, čime je stranačko vodstvo odalo počast osnivaču HDZ-a i prvom predsjedniku Republike Hrvatske.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL