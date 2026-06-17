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NAKRATKO SE OSTAVILI POLITIKE

FOTO HDZ se znojio na terenu: Plenković nabio loptu pa otišao u VIP, pogledajte scene s Jaruna

Tradicionalna lipanjska utakmica HDZ-ovaca odigrana je na stadionu NK Jarun, klubu u čijim je 'barakama' stranka i osnovana prije 37 godina. Plenković, za razliku od prijašnjih godina kada je bio aktivan na terenu, ovog se puta smjestio u ložu s najbližim suradnicima i skautirao kadar.
Zagreb: Nogometna utakmica povodom obilježavanja obljetnice osnutka HDZ-a
Foto Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Komentari 1

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