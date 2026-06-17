FOTO HDZ se znojio na terenu: Plenković nabio loptu pa otišao u VIP, pogledajte scene s Jaruna

Oporba će proći kao i na prethodnim izborima - poručio je Plenković. Kritizirao je oporbene nastupe, ocijenivši da HDZ vodi politiku stabilnog upravljanja državom, a ne improvizacije. Naglasio je da je stabilnost ključna za gospodarski i društveni razvoj zemlje. | Foto: Marko Prpic/PIXSELL