FOTO Hrvatski Rafalei od sada čuvaju nebo iznad Hrvatske

Od 1. siječnja 2026. godine Republika Hrvatska preuzima nadzor i zaštitu vlastitog zračnog prostora (Air Policing) višenamjenskim borbenim zrakoplovima Rafale u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System), izvijestili su iz MORH-a.

Tijekom prijelaznog razdoblja obuke hrvatskih pilota, mirnodopska zadaća nadzora i zaštite zračnog prostora RH privremeno se provodila iz zrakoplovnih baza u Italiji i Mađarskoj, odnosno susjednim državama koje su također članice NATO-a. Nadzor su obavljali talijanski zrakoplovi Eurofighter Typhoon i mađarski zrakoplovi Gripen na temelju potpisanih tehničkih sporazuma između ministarstava obrane.

Republika Hrvatska nije imala financijske troškove za privremeni nadzor svojeg zračnog prostora iz baza u Italiji i Mađarskoj jer, prema jednom od modela u NATO-u, susjedne države provode zadaću Air Policinga koja se ne naplaćuje.

Intenzivnom obukom osoblja postignuta je razina spremnosti za provedbu zadaće zaštite zračnog prostora u miru u sklopu NATINAMDS-a. Nadzor i zaštita zračnog prostora provodit će se neprekidno, 2 sata dnevno, sedam dana u tjednu, prema svim važećim NATO standardima i procedurama te nacionalnim propisima.