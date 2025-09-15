Obavijesti

POŽAR KOD PLETERNICE

FOTO I dalje bukti tvornica u Slavoniji. Vlasnik za 24sata: 'Ovo nam se još nije dogodilo'

FOTO I dalje bukti tvornica u Slavoniji. Vlasnik za 24sata: 'Ovo nam se još nije dogodilo'
Foto: Požeški vodič

Pošto požar još uvijek nije ugašen, policajci će očevid obaviti tek ujutro, kada se za to steknu uvjeti...

Još uvijek gase požar, potvrdio je za 24sata Stjepan Franjić, direktor tvrtke Windor d.o.o. u čijim je halama u ponedjeljak poslijepodne buknuo požar. 

Podsjetimo, požar je buknuo u mjestu Buk, kraj Pleternice, gdje se nalazi postrojenje tvrtke. 

- Ne znam što se dogodilo. Dosta toga je zahvatilo. Na sreću nitko nije ozlijeđen - rekao nam je Franjić. Dodao je kako njegova tvrtka poslije više od 30 godina.

- Nije se ovako nešto još dogodilo, prije dvije godine odnijelo je nevrijeme sve, a sada vatra - rekao nam je. Ranije je županijski vatrogasni zapovjednik Marko Ašenbrener potvrdio kako je na terenu osam vatrogasnih postrojbi iz njihove županije. 

- Gore hale firme koja se bavi proizvodnjom stolarije. Ima dosta hala i požar još uvijek nije pod kontrolom - rekao nam je Ašenbrener. Dodao je kako je jedna okolna kuća bila ugrožena ali su je uspjeli spasiti. 

Kako neslužbeno doznajemo policajci će očevid na ovom požaru raditi tek sutra ujutro. 

