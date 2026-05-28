FOTO Ide novi natječaj: Nema interesa za otpad iz Gospića

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije zaprimio nijednu ponudu u postupku javne nabave za prvu fazu sanacije nepropisno odloženog otpada u Gospiću! Vrijednost projekta procijenjena je na 2,1 milijun eura bez PDV-a, no zainteresiranih ponuditelja nema.

- Nismo iznenađeni, upozoravali smo! Znamo i zašto se nitko nije javio, a to zna i Fond! Razgovarali smo s potencijalnim tvrtkama i, prema njima, radi se o materijalu koji zbog svog sastava neće primiti niti jedna spalionica. Nigdje u Europi! Fond to jako dobro zna i zna to već dugo, ali neće reći! Sad raspisuje novi natječaj za istu stvar - poručili su na društvenoj mreži iz građanske inicijative "Gospić je naš dom".

Riječ je o uklanjanju oko 3500 tona otpada nastalog mehaničkom obradom, uglavnom mljevenih kablova i plastike koja sadrži opasne tvari. To je, kažu nam iz inicijative, možda oko deset posto, najmanji i najbenigniji dio otpada koji se nalazi u Gospiću. Taj je otpad rasut oko silosa PPK Velebit, a nakon što se on odveze, ući će se u skladišta i silos te početi s iskapanjem zakopanog otpada. Od uhićenja supružnika Josipa i Monike Šincek zbog deponiranja 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu prošlo je više od godinu dana. U međuvremenu je Uskok dvaput proširio istragu protiv njih, a stalno raste broj osumnjičenika i tvrtki koje se sumnjiči za nepropisno odlaganje otpada. Posljednjim proširenjem sumnjiči ih se da su ukupno 2,6 tona opasnog otpada odložili i u Senju.

Iz Fonda su priopćili da su svim zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućili uzorkovanje otpada radi potrebnih analiza te da je rok za dostavu ponuda bio produljen upravo na zahtjev potencijalnih ponuditelja.

- Unatoč tome, nijedna ponuda nije pristigla pa će Fond analizirati razloge izostanka interesa i pokrenuti novi postupak javne nabave - poručili su.

Istodobno nastavljaju s pripremom ostalih faza sanacije koje uključuju uklanjanje otpada iz zatvorenih objekata, tzv. big bag vreća, te rješavanje zakopanog otpada na području od oko dva hektara.

Fond je najavio i privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je otpad zakopan vodonepropusnim slojem, a vrijednost te investicije procjenjuje se na oko milijun eura.

- Prekrivanje je trebalo biti napravljeno prije više od godinu dana, kad smo to tražili, kad smo već imali i ponude i tehničko rješenje, kad je imalo smisla i kad nisu prošle kiše i snjegovi koji su potopili dodatno ono što je zakopano. Dok se čekalo, dok su se pisali dopisi i odbijale primjedbe, otpad je prodirao dublje u tlo - kažu iz inicijative "Gospić je naš".

Nastavljaju da ćemo "debelo ući u 2027. godinu" dok se pokrene postupak javne nabave za tehničko rješenje, zatim i postupak nabave za izvođenje radova, a plan gospodarenja otpadom (PGO) predviđa trajno zbrinjavanje otpada tijekom 2028.

Tvrde i da Fond na svako njihovo traženje podataka o sastavu otpada i analizi tla navodi kako je istraga još u tijeku i da zbog toga nije moguće provoditi nikakve radnje na lokaciji zakopanog otpada niti dobiti analize.

- Kako je onda moguće planirati prekrivanje tog istog otpada - poručuju građani Gospića.

Traže odgovornost države koja je dozvolila da tvrtka godinama ilegalno odlaže opasni otpad i radi bez nadzora te je "svojim nečinjenjem, izbjegavanjem odgovornosti i štićenjem pojedinaca svjesno nastavila ugrožavati živote i zdravlje ljudi u Gospiću, ali i svih onih koji su vodom vezani za Liku".

Iz Fonda su za 24sata potvrdili kako im se nitko nije javio, no tvrde da se takav otpad može spaliti diljem Europe.

- Laboratorijske analize otpada s kojima je raspolagao Fond bile su objavljene uz Dokumentaciju o nabavi, a izrađene sukladno Pravilniku o odlagalištima otpada (ispitivanje eluata za zbrinjavanje otpada odlaganjem) i Pravilniku o spaljivanju i suspaljivanju otpada (ispitivanje za termičku obradu otpada). Fond je svim zainteresiranim ponuditeljima omogućio uzimanje uzoraka za potrebe provedbe analiza nužnih za formiranje ponuda, ali, s obzirom na to da je riječ o analizama koje su potencijalni ponuditelji radili za vlastite potrebe, nema uvid u iste - pišu iz Fonda.

Dodali su kako će se odmah analizirati razlozi izostanka ponuda te žurno poduzeti potrebni koraci za ponovnu objavu otvorenog postupka javne nabave.

- Ističemo kako otpad koji je predmet nabave usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nosi ključni broj 19 12 11* ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari te se može spaliti u spalionicama opasnog otpada (HWIP - Hazardous Waste Incineration Plants) koje imaju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Kako u Europi ima više takvih spalionica, primjerice u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj..., vjerujemo kako ćemo na ponovljenom postupku dobiti odgovarajuće ponude i odabrati izvođača radova - pišu u svom odgovoru.

- Paralelno s pripremom novog postupka javne nabave za prvu fazu, Fond do kraja lipnja planira objaviti i javno savjetovanje za uklanjanje otpada koji se nalazi u tzv. big bag vrećama. Zbog zahtjevnosti postupka i njegove vremenske dimenzije, planira se privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je zakopan otpad vodonepropusnim slojem. Aktivnosti vezane uz izradu tehničkog rješenja ovlaštenog projektanta za prekrivanje otpada su u tijeku, a vrijednost cjelokupne investicije procjenjuje se na oko milijun eura - pišu iz te institucije i dodaju kako im ovo ostaje prioritet.