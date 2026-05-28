Obavijesti

News

Komentari 1
PROJEKT OD 2,1 MIL. EURA

FOTO Ide novi natječaj: Nema interesa za otpad iz Gospića

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 3 min
FOTO Ide novi natječaj: Nema interesa za otpad iz Gospića
5
Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Nema interesa za sanaciju opasnog otpada za 2,1 milijun eura. Dok ne nađu tko i gdje će ga zbrinuti, potrošit će milijun eura da ga privremeno prekriju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije zaprimio nijednu ponudu u postupku javne nabave za prvu fazu sanacije nepropisno odloženog otpada u Gospiću! Vrijednost projekta procijenjena je na 2,1 milijun eura bez PDV-a, no zainteresiranih ponuditelja nema.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću 08:03
Godinu dana nakon otkrivanja 35 tisuća tona otpada u Gospiću | Video: 24sata/pixsell

- Nismo iznenađeni, upozoravali smo! Znamo i zašto se nitko nije javio, a to zna i Fond! Razgovarali smo s potencijalnim tvrtkama i, prema njima, radi se o materijalu koji zbog svog sastava neće primiti niti jedna spalionica. Nigdje u Europi! Fond to jako dobro zna i zna to već dugo, ali neće reći! Sad raspisuje novi natječaj za istu stvar - poručili su na društvenoj mreži iz građanske inicijative "Gospić je naš dom".

ILEGALNO ODLAGALIŠTE Fond bez ponuda za sanaciju otpada u Gospiću, inicijativa: 'Mjesecima smo upozoravali'
Fond bez ponuda za sanaciju otpada u Gospiću, inicijativa: 'Mjesecima smo upozoravali'

Riječ je o uklanjanju oko 3500 tona otpada nastalog mehaničkom obradom, uglavnom mljevenih kablova i plastike koja sadrži opasne tvari. To je, kažu nam iz inicijative, možda oko deset posto, najmanji i najbenigniji dio otpada koji se nalazi u Gospiću. Taj je otpad rasut oko silosa PPK Velebit, a nakon što se on odveze, ući će se u skladišta i silos te početi s iskapanjem zakopanog otpada. Od uhićenja supružnika Josipa i Monike Šincek zbog deponiranja 35 tisuća tona opasnog plastičnog i medicinskog otpada u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu prošlo je više od godinu dana. U međuvremenu je Uskok dvaput proširio istragu protiv njih, a stalno raste broj osumnjičenika i tvrtki koje se sumnjiči za nepropisno odlaganje otpada. Posljednjim proširenjem sumnjiči ih se da su ukupno 2,6 tona opasnog otpada odložili i u Senju.

Iz Fonda su priopćili da su svim zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućili uzorkovanje otpada radi potrebnih analiza te da je rok za dostavu ponuda bio produljen upravo na zahtjev potencijalnih ponuditelja.

- Unatoč tome, nijedna ponuda nije pristigla pa će Fond analizirati razloge izostanka interesa i pokrenuti novi postupak javne nabave - poručili su.

EVO I ZAŠTO Inicijativa Gospić o 3500 tona otpada: 'Rok za dostavu ponuda za uklanjanje su pomaknuli'
Inicijativa Gospić o 3500 tona otpada: 'Rok za dostavu ponuda za uklanjanje su pomaknuli'

Istodobno nastavljaju s pripremom ostalih faza sanacije koje uključuju uklanjanje otpada iz zatvorenih objekata, tzv. big bag vreća, te rješavanje zakopanog otpada na području od oko dva hektara.

Fond je najavio i privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je otpad zakopan vodonepropusnim slojem, a vrijednost te investicije procjenjuje se na oko milijun eura.

- Prekrivanje je trebalo biti napravljeno prije više od godinu dana, kad smo to tražili, kad smo već imali i ponude i tehničko rješenje, kad je imalo smisla i kad nisu prošle kiše i snjegovi koji su potopili dodatno ono što je zakopano. Dok se čekalo, dok su se pisali dopisi i odbijale primjedbe, otpad je prodirao dublje u tlo - kažu iz inicijative "Gospić je naš".

Nastavljaju da ćemo "debelo ući u 2027. godinu" dok se pokrene postupak javne nabave za tehničko rješenje, zatim i postupak nabave za izvođenje radova, a plan gospodarenja otpadom (PGO) predviđa trajno zbrinjavanje otpada tijekom 2028.

Tvrde i da Fond na svako njihovo traženje podataka o sastavu otpada i analizi tla navodi kako je istraga još u tijeku i da zbog toga nije moguće provoditi nikakve radnje na lokaciji zakopanog otpada niti dobiti analize.

- Kako je onda moguće planirati prekrivanje tog istog otpada - poručuju građani Gospića.

Traže odgovornost države koja je dozvolila da tvrtka godinama ilegalno odlaže opasni otpad i radi bez nadzora te je "svojim nečinjenjem, izbjegavanjem odgovornosti i štićenjem pojedinaca svjesno nastavila ugrožavati živote i zdravlje ljudi u Gospiću, ali i svih onih koji su vodom vezani za Liku".

Iz Fonda su za 24sata potvrdili kako im se nitko nije javio, no tvrde da se takav otpad može spaliti diljem Europe.

- Laboratorijske analize otpada s kojima je raspolagao Fond bile su objavljene uz Dokumentaciju o nabavi, a izrađene sukladno Pravilniku o odlagalištima otpada (ispitivanje eluata za zbrinjavanje otpada odlaganjem) i Pravilniku o spaljivanju i suspaljivanju otpada (ispitivanje za termičku obradu otpada). Fond je svim zainteresiranim ponuditeljima omogućio uzimanje uzoraka za potrebe provedbe analiza nužnih za formiranje ponuda, ali, s obzirom na to da je riječ o analizama koje su potencijalni ponuditelji radili za vlastite potrebe, nema uvid u iste - pišu iz Fonda.

Dodali su kako će se odmah analizirati razlozi izostanka ponuda te žurno poduzeti potrebni koraci za ponovnu objavu otvorenog postupka javne nabave.

- Ističemo kako otpad koji je predmet nabave usluge uklanjanja i zbrinjavanja i/ili oporabe nosi ključni broj 19 12 11* ostali otpad (uključujući mješavine materijala) od mehaničke obrade otpada koji sadrži opasne tvari te se može spaliti u spalionicama opasnog otpada (HWIP - Hazardous Waste Incineration Plants) koje imaju odgovarajuću dozvolu za gospodarenje opasnim otpadom. Kako u Europi ima više takvih spalionica, primjerice u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj, Njemačkoj, Austriji, Nizozemskoj..., vjerujemo kako ćemo na ponovljenom postupku dobiti odgovarajuće ponude i odabrati izvođača radova - pišu u svom odgovoru.

TRAŽE ISPRAVAK Bolnica iz Zaboka: Nismo dali medicinski otpad, druga tvrtka je imala ugovor sa Šincekima
Bolnica iz Zaboka: Nismo dali medicinski otpad, druga tvrtka je imala ugovor sa Šincekima

- Paralelno s pripremom novog postupka javne nabave za prvu fazu, Fond do kraja lipnja planira objaviti i javno savjetovanje za uklanjanje otpada koji se nalazi u tzv. big bag vrećama. Zbog zahtjevnosti postupka i njegove vremenske dimenzije, planira se privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je zakopan otpad vodonepropusnim slojem. Aktivnosti vezane uz izradu tehničkog rješenja ovlaštenog projektanta za prekrivanje otpada su u tijeku, a vrijednost cjelokupne investicije procjenjuje se na oko milijun eura - pišu iz te institucije i dodaju kako im ovo ostaje prioritet.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata
ZEMLJU NAGRIZA KORUPCIJA

Ukrajinske snage na bojištu stoje dobro, no zemlja je u najvećoj krizi od početka rata

Ruska omča u zadnje vrijeme popušta, no sukobi nisu ni blizu kraja • Država grca u kriminalu • Predsjednika volodimira Zelenskog pritišću da unatoč ratu raspiše izbore
Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'
SUMANUTI NAPAD

Šokantna ispovijest majke iz Zagreba! 'Muškarac mi je napao sina i vrijeđao ga zbog rase...'

Muškarac je osmogodišnjaku izvrtao ruku, povlačio ga i vikao da mu je ukrao mobitel. Majka je onkološki bolesnik, kaže da joj je pomogla samo jedna žena. Na kraju se ispostavilo da dijete uopće nije uzelo mobitel
Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto
DETALJAN IZRAČUN

Imate paušalni obrt? Evo koliko ćete morati više davati državi! Jednoj grupi je porast 82 posto

Od šest skupina obrta, oni koji zarađuju najmanje su najbolje i prošli jer im je Vlada odlučila ostaviti sve po starom. Ali čim se prijeđe magična granica od 19.900 eura godišnje, davanja državi progresivno rastu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026