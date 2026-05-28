Fond bez ponuda za sanaciju otpada u Gospiću, inicijativa: 'Mjesecima smo upozoravali'

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nije zaprimio nijednu ponudu u postupku javne nabave za prvu fazu sanacije nepropisno odloženog otpada u Gospiću, vrijednu 2,1 milijun eura bez PDV-a. Riječ je o uklanjanju oko 3.500 tona otpada nastalog mehaničkom obradom, uglavnom mljevenih kablova i plastike koja sadrži opasne tvari. Na razvoj situacije reagirala je inicijativa 'Gospić je naš dom', koja tvrdi da ovakav ishod nije iznenađenje te da su na njega upozoravali mjesecima. - Fond je danas samo potvrdio ono o čemu govorimo cijelo vrijeme. Natječaj za sanaciju manjeg dijela otpada završio je bez ijednog ponuditelja. Nismo iznenađeni jer znamo zbog čega se nitko nije javio, a to zna i sam Fond - poručili su iz inicijative.

Navode kako su razgovarali s potencijalnim tvrtkama koje su im, tvrde, prenijele da se radi o materijalu koji zbog svog sastava ne može prihvatiti nijedna spalionica u Europi.

- Fond to zna već dugo, ali o tome šuti. Sada se raspisuje novi natječaj za isti posao - istaknuli su.

Iz Fonda su priopćili da su svim zainteresiranim gospodarskim subjektima omogućili uzorkovanje otpada radi potrebnih analiza te da je rok za dostavu ponuda bio produljen upravo na zahtjev potencijalnih ponuditelja. Unatoč tome, nijedna ponuda nije pristigla pa će, kažu, analizirati razloge izostanka interesa i pokrenuti novi postupak javne nabave.

Istodobno se nastavlja priprema ostalih faza sanacije koje uključuju uklanjanje otpada iz zatvorenih objekata, tzv. big bag vreća te rješavanje zakopanog otpada na području od oko dva hektara.

Fond je najavio i privremeno prekrivanje lokacije na kojoj je otpad zakopan vodonepropusnim slojem, a vrijednost te investicije procjenjuje se na oko milijun eura.

No upravo taj dio izazvao je nove kritike inicijative 'Gospić je naš dom'. Smatraju da je takvo rješenje trebalo provesti još prije više od godinu dana, kada su, tvrde, već postojali tehničko rješenje i konkretne ponude.

- Dok su se odbijale primjedbe i pisali dopisi, kiše i snijeg dodatno su pogoršali stanje. Otpad je prodirao dublje u tlo. Prekrivanje nakon toliko vremena više nije rješenje, jedino prihvatljivo je potpuna sanacija - poručili su.

Udruga upozorava i da bi novi postupci javne nabave mogli dodatno produljiti cijeli proces.

- Dok se pripremi tehničko rješenje i provedu novi natječaji, već ćemo duboko ući u 2027. godinu, a Plan gospodarenja otpadom predviđa trajno zbrinjavanje tek tijekom 2028. godine - navode.

Posebno problematiziraju činjenicu da Fond, kako tvrde, odbija dostaviti podatke o sastavu otpada i analizama tla uz obrazloženje da je istraga još u tijeku.

- Ako se zbog istrage ne mogu provoditi nikakve radnje na lokaciji niti dobiti analize, postavlja se pitanje kako je moguće planirati prekrivanje otpada i tko je tu odluku donio - poručili su iz udruge.

Na kraju su zatražili odgovornost države zbog, kako navode, višegodišnjeg toleriranja ilegalnog odlaganja opasnog otpada te izostanka nadzora i pravovremene reakcije institucija.

Iz Fonda pak ističu da sanacija lokacije u Gospiću i ostalih lokacija s nezakonito odloženim otpadom ostaje među prioritetima te poručuju da će aktivnosti biti nastavljene s ciljem trajnog rješavanja problema.