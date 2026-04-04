VODA PRIJETI NASELJIMA FOTO Izvanredno stanje u BiH na području Gračanice: Rijeka Spreča izlila se iz korita

Na području Gračanice proglašeno je stanje neposredne opasnosti od poplava uslijed obilnih padavina, priopćeno je iz Uprave civilne zaštite Federacije BiH. Rijeka Spreča izlila se iz korita i poplavila oko 350 hektara poljoprivrednog zemljišta, kao i više stambenih i vikend objekata. Ugroženo je i više privrednih objekata, dok porast vodostaja prijeti dijelovima naselja, uključujući područje Pribave. Zbog oštećenja infrastrukture zatvoreni su pojedini lokalni putevi, uključujući pravce Porječina - Gornji Petrovac i put prema Petrovu iz pravca Orahovice