FOTO Dio fasade srušio se kod Britanca, a vatrogasci skinuli 50 kvadrata. Vjetar srušio ogradu

Snažan vjetar u centru Zagreba prijepodne je srušio je zaštitnu ogradu koja je bila postavljena uz gradilište u Gajevoj ulici. Pala je na automobil i potrgala mu nosače.

Zagreb: Jak vjetar srušio ogradu u Gajevoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jedan od vozača se prestrašio jer je mislio da se ruši cijela skela, a u panici je pobjegao iza ugla. Kada se uvjerio da je sve pod kontrolom, vratio se, piše Večernji.

Zagreb: Jak vjetar srušio ogradu u Gajevoj | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Policija i komunalne službe maknule su srušenu ogradu i osigurale prostor.

Foto: Čitatelj 24sata

A u Zagrebu se jutros srušio i dio fasade u Ulici Radnički dol kod Britanskog trga.

Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo kako su na zahtjev policije skinuli i više od 50 kvadtrata stare žbuke koja je prijetila padom.