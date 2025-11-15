Policija i komunalne službe maknule su srušenu ogradu i osigurale prostor, a kod Britanca se sa zgrade srušio dio žbuke
KAOS U ZAGREBU
FOTO Dio fasade srušio se kod Britanca, a vatrogasci skinuli 50 kvadrata. Vjetar srušio ogradu
Snažan vjetar u centru Zagreba prijepodne je srušio je zaštitnu ogradu koja je bila postavljena uz gradilište u Gajevoj ulici. Pala je na automobil i potrgala mu nosače.
Jedan od vozača se prestrašio jer je mislio da se ruši cijela skela, a u panici je pobjegao iza ugla. Kada se uvjerio da je sve pod kontrolom, vratio se, piše Večernji.
Policija i komunalne službe maknule su srušenu ogradu i osigurale prostor.
A u Zagrebu se jutros srušio i dio fasade u Ulici Radnički dol kod Britanskog trga.
Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo kako su na zahtjev policije skinuli i više od 50 kvadtrata stare žbuke koja je prijetila padom.
