KAOS U ZAGREBU

FOTO Dio fasade srušio se kod Britanca, a vatrogasci skinuli 50 kvadrata. Vjetar srušio ogradu

Piše Iva Tomas,
FOTO Dio fasade srušio se kod Britanca, a vatrogasci skinuli 50 kvadrata. Vjetar srušio ogradu
Foto: Pixsell/Čitatelj 24sata

Policija i komunalne službe maknule su srušenu ogradu i osigurale prostor, a kod Britanca se sa zgrade srušio dio žbuke

Snažan vjetar u centru Zagreba prijepodne je srušio je zaštitnu ogradu koja je bila postavljena uz gradilište u Gajevoj ulici. Pala je na automobil i potrgala mu nosače.

Jedan od vozača se prestrašio jer je mislio da se ruši cijela skela, a u panici je pobjegao iza ugla. Kada se uvjerio da je sve pod kontrolom, vratio se, piše Večernji.

Policija i komunalne službe maknule su srušenu ogradu i osigurale prostor.

Foto: Čitatelj 24sata

A u Zagrebu se jutros srušio i dio fasade u Ulici Radnički dol kod Britanskog trga.

Od zagrebačkih vatrogasaca doznajemo kako su na zahtjev policije skinuli i više od 50 kvadtrata stare žbuke koja je prijetila padom. 

