Snijeg koji u utorak ne prestaje padati je izazvao velike probleme u prometu u Zagrebu....
KOLAPS PROMETA
FOTO Još jedan tramvaj iskočio iz tračnica u Zagrebu! Zastoj u centru, snijeg je izazvao kaos...
Čitanje članka: < 1 min
Tramvajska linija 17 iskočila je iz tračnica na na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića. U tijeku je i zastoj prometa, piše ZET.
Podsjetimo, ranije je došlo do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća tramvaja linije 2.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku