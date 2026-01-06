FOTO Još jedan tramvaj iskočio iz tračnica u Zagrebu! Zastoj u centru, snijeg je izazvao kaos...

Tramvajska linija 17 iskočila je iz tračnica na na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića. U tijeku je i zastoj prometa, piše ZET.

Podsjetimo, ranije je došlo do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća tramvaja linije 2.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore... | Video: Čitatelj 24sata

Preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.