Obavijesti

News

Komentari 7
KOLAPS PROMETA

FOTO Još jedan tramvaj iskočio iz tračnica u Zagrebu! Zastoj u centru, snijeg je izazvao kaos...

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Još jedan tramvaj iskočio iz tračnica u Zagrebu! Zastoj u centru, snijeg je izazvao kaos...
46
Foto: Čitatelj 24sata

Snijeg koji u utorak ne prestaje padati je izazvao velike probleme u prometu u Zagrebu....

Tramvajska linija 17 iskočila je iz tračnica na na raskrižju Trga žrtava fašizma i Ulice Franje Račkog u smjeru Trga bana Josipa Jelačića. U tijeku je i zastoj prometa,  piše ZET.

IZMEĐU BUZINA I LUČKOG Autom se zabio u ogradu na A3 kod Lučkog, HAC: 'Ograničenje brzine je 60 km/h, oprezno'
Autom se zabio u ogradu na A3 kod Lučkog, HAC: 'Ograničenje brzine je 60 km/h, oprezno'

Podsjetimo, ranije je došlo do zastoja tramvajskog prometa na raskrižju Ilice i Ulice Republike Austrije zbog iskliznuća tramvaja linije 2. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore... 00:38
Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore... | Video: Čitatelj 24sata

Preusmjerena je na Zapadni kolodvor, a linije 6 i 11 prometuju preko Frankopanske, Jukićeve, Republike Austrije na Ilicu te prometuju povratno na svoje trase preko Trga bana Josipa Jelačića.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
Europa je odgovorila Trumpu
IZ MINUTE U MINUTU:

Europa je odgovorila Trumpu

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
SNJEŽNI KAOS

FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026