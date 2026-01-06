Autom se zabio u ogradu na A3 kod Lučkog, HAC: 'Ograničenje brzine je 60 km/h, oprezno'

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između Buzina i Lučkog, a policija je dojavu zaprimila oko 18.50 u utorak. Ozlijeđenih nema, a nastala je materijalna šteta - potvrdila nam je zagrebačka policija.

Vozač automobila zabio se u ogradu.

- Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Lučko i čvora Buzin na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - upozoravaju iz Hrvatskih autocesta.