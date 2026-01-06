Obavijesti

News

Komentari 0
IZMEĐU BUZINA I LUČKOG

Autom se zabio u ogradu na A3 kod Lučkog, HAC: 'Ograničenje brzine je 60 km/h, oprezno'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Autom se zabio u ogradu na A3 kod Lučkog, HAC: 'Ograničenje brzine je 60 km/h, oprezno'
ILUSTRACIJA | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - upozoravaju iz Hrvatskih autocesta

Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između Buzina i Lučkog, a policija je dojavu zaprimila oko 18.50 u utorak. Ozlijeđenih nema, a nastala je materijalna šteta - potvrdila nam je zagrebačka policija.

KAOS U GRADU VIDEO Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore...
VIDEO Tramvaj izletio s tračnica u Zagrebu! Pogledajte prizore...

Vozač automobila zabio se u ogradu.

KOLAPS U PROMETU HAK javlja: Kamioni i tegljači ne mogu ni prema Dalmaciji!
HAK javlja: Kamioni i tegljači ne mogu ni prema Dalmaciji!

- Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Lučko i čvora Buzin na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km/h. Molimo korisnike za oprez - upozoravaju iz Hrvatskih autocesta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Europa je odgovorila Trumpu
IZ MINUTE U MINUTU:

Europa je odgovorila Trumpu

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura
"HRVATSKA SENZACIJA"

Priča o Ivici Jeraku: Hrvatski heroj bio je član elitne postrojbe koja je uhvatila Madura

Malo je poznato da je jedan od najodlikovanijih heroja u povijesti te postrojbe bio Hrvat - Ivica Jerak, mladić iz malog Debeljaka pokraj Zadra, čiji je životni put postao američka legenda.
FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...
SNJEŽNI KAOS

FOTO Snijeg ne prestaje padati, sve se zabijelilo! Autoceste su zatrpane, pogledajte situaciju...

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, sjeverozapadnoj Hrvatskoj, širem riječkom području, Istri, Hrvatskom primorju i otocima te u Slavoniji. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih je temperatura moguća i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje kolnika, a na pojedinim dionicama cesta vozi se usporeno zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, izvještavaju iz HAK-a u utorak nešto prije 16 sati.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026