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FOTO KAOS NA A1: Kod Karlovca kolona čak 15 km zbog nesreće!

Piše Ivan Hruškovec,
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FOTO KAOS NA A1: Kod Karlovca kolona čak 15 km zbog nesreće!
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Foto: HAK
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Pojačan je promet i na većini ostalih cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, posebno na autocestama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima.

Ogromna gužva stvorila se na autocesti A1, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi u koloni dugoj oko 15 kilometara zbog prometne nesreće. Na naplatnim postajama Lučko u oba smjera te Demerje u smjeru Zagreba zasad nema dužih čekanja.

Gužva je i na Krčkom mostu, gdje se kolona u smjeru otoka proteže između čvora Kraljevica i Omišlja.

Foto: HAK

Na državnoj cesti DC1 povremeno se vozi usporeno u kolonama, osobito u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića.

Na autocesti A7 Rupa–Križišće, između čvora Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe, na kolniku se nalazi lešina pa se vozače poziva na pojačan oprez.

Probleme u prometu stvaraju i požari. U Omišu je za sva vozila zatvorena omiška obilaznica, odnosno državna cesta DC553.

Na Pelješcu se zbog požara na državnoj cesti DC414 na dionici Prizdrina–Potomje te lokalnoj cesti Kuna Pelješka–Pijavičino promet odvija jednim prometnim trakom.

Vozačima se preporučuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te računaju na moguće zastoje i usporenu vožnju.

Iz PU karlovačke javljaju nam kako su se malo iza 14 sati dogodile dvije prometne nesreće na A1 u smjeru Zagreba, na 34. i na 36. kilometru te je zbog toga nastala gužva, no, na sreću, nitko nije ozlijeđen.

Kako je za RTL ispričala čitateljica, prva nesreća dogodila se kod nadvožnjaka Orlovac te su u njoj sudjelovala četiri vozila stranih registracija, a druga se dogodila kod odmorišta Draganić i u njoj su sudjelovala dva automobila, također stranih registracija.
 

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