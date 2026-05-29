FOTO Kaos na A1: Zbog nesreće stvorila se kolona duga 8 km!

Dolazak vikenda donio je novi kaos na hrvatskim cestama. Kako javljaju iz HAK-a kolona od osam kilometara stvorila se na autocesti A1. Konkretno, gužva je stvorena zbog prometne nesreće između naplatne postaje Lučko i čvora Donja Zdenčina.

Prometna nesreća je i na zagrebačkoj obilaznici (A3) i to između čvora Lučko i čvora Buzin (na 23+700 km) u smjeru Lipovca.

Foto: HAK

Iz HAK-a javljaju kako je tu kolona dugačka oko dva kilometra. Teretno vozilo je u kvaru na autocesti A6 između čvora Orehovica i čvora Čavle na kolniku u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h.

Povremene su kolone i zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke (DC1) i Jadranske magistrale (DC8).