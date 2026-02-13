Kaos na zagrebačkoj obilaznici: Kolona od 6 km zbog nesreće!

Jutros su kolnici na većem dijelu zemlje mjestimice mokri ili vlažni te skliski, a ponegdje dodatne poteškoće vozačima stvara i magla koja smanjuje vidljivost. Zbog nestabilnih vremenskih uvjeta postoji i povećana opasnost od odrona, osobito na cestama koje prolaze kroz usjeke i planinske prijevoje, upozoravaju iz HAK-a.

Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Foto: HAK

Dodatne probleme u prometu izazvali su izvanredni događaji na pojedinim dionicama autocesta.

Na zagrebačkoj obilaznici (A3) dogodila se prometna nesreća na 36. kilometru između čvorova Ivanja Reka i Kosnica u smjeru Bregane. Promet se na toj dionici odvija usporeno. Kolona iz smjera Soblinca duga je oko šest kilometara, dok je iz smjera naplate Zagreb istok kolona duga oko pet kilometara.

Foto: HAK

Poteškoće su zabilježene i na autocesti A3 Bregana–Lipovac, na 54. kilometru između čvorova Rugvica i Ivanić Grad u smjeru Lipovca. Na kolniku se nalazi predmet zbog kojeg se promet odvija po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.