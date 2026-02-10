FOTO Kaos u Tirani: Prosvjednici bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade zbog korupcije

Prosvjednici su bacali molotovljeve koktele na zgradu vlade, a policija je odgovorila vodenim topom u sklopu najnovijeg u nizu prosvjeda koji predstavljaju prijetnju za stabilnost dugotrajne vlasti premijera Edija Rame, koji je na dužnost stupio 2013.

Političke napetosti eskaliraju od prosinca nakon što je posebno tužiteljstvo podiglo optužnicu protiv Ramine zamjenice Belinde Balluku zbog navodnog uplitanja u postupak javne nabave za velike infrastrukturne projekte u korist određenih tvrtki, što Balluku poriče.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Tisuće ljudi je na glavnom trgu u Tirani mahalo zastavama i izvikivalo "Rama, idi kući, ova korumpirana vlada treba podnijeti ostavku".

Interventna policija je štitila zgradu vlade.

Foto: Florion Goga/REUTERS

Posebno tužiteljstvo, zaduženo za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, zatražilo je da parlament ovog tjedna ukine imunitet Balluku kako bi ju se moglo uhititi.

Nije poznato kada će parlament, u kojem Ramina vladajuća stranka ima većinu, o tome glasati ni hoće li glasati uopće.