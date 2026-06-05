FOTO Kaos u Zagrebu: Pijani vozač skrivio dvije nesreće pa bježao. Evo koliko je napuhao!

Zagrebačka policija uhitila je pijanog 32-godišnjeg vozača koji je pobjegao čak s dvije prometne nesreće koje je izazvao u utorak, 2. lipnja oko 22.50 sati. Kako su priopćili iz policije, vozač se vozio kod prometnog čvora Zagreb-zapad autoceste A3 u smjeru sjeveroistoka. Nije prilagodio brzinu gdje je bila postavljena privremena regulacija prometa već je nastavio voziti ravno te je prednjim dijelom automobila naletio na tri markera za razdvajanje smjerova, tri ploče za označavanje bočne zapreke i jedno postolje za znakove.

Foto: PU zagrebačka

- Odmah nakon toga pobjegao je s mjesta nesreće, bez da je vlasniku oštećene imovine ostavio svoje podatke i podatke o vozilu - priopćili su iz policije.

Zabio se u drugi auto

Nastavio je vožnju Ljubljanskom avenijom prema sjeveroistoku. Oko 100 metara zapadnije od raskrižja s Ulicom Velimira Škorpika krenuo je mijenjati prometnu traku i prelaziti u desnu, no to je učinio bez da se uvjerio da je manevar siguran za druge sudionike. Nije vodio računa o položaju, smjeru i brzini svog vozila, kao ni o drugim vozilima na cesti, pa je prednjim dijelom naletio na stražnji dio automobila zagrebačkih registracija koji je ispred njega vozila 30-godišnjakinja.

Ponovo e pobjegao. S vozačicom nije popunio niti potpisao Europsko izvješće o nesreći, niti je na bilo koji drugi način razmijenio osobne podatke i informacije o vozilu.

Policijski službenici ubrzo su ga presreli i zaustavili u obližnjoj ulici. Očevidom i alkotestiranjem utvrdili su da je vozio pod utjecajem od 1,68 promila alkohola u organizmu.

Foto: PU zagrebačka

Policija ga je isključila iz prometa, uhitila i uz optužni prijedlog odvela na nadležni prekršajni sud.

Policija je u optužnom prijedlogu tražila kaznu zatvora od 30 dana i jednogodišnju zabranu upravljanja vozilima „B“ kategorije. Sud ga je proglasio krivim, no odredio mu je novčanu kaznu od 2.620 eura i izrekao zaštitnu mjeru zabrane vožnje „B“ kategorije u trajanju od šest mjeseci.