Dragocjen kolekcionarski primjerak i prekrasan dio nogometne povijesti, napisala je bivša predsjednica....
KAKAV SUVENIR!
FOTO Kolinda se pohvalila posebnom loptom! Potpisali su je Leo Messi i Kylian Mbappe...
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Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica Hrvatske, podijelila je na društvenim mrežama uspomenu sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru.
Naime, objavila je, uoči nedjeljnog finala, fotografiju službene FIFA-ine lopte iz Katara 2022. godine koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé.
- Uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva ove nedjelje, posebna uspomena iz Dohe iz prosinca 2022 - objavila je Grabar Kitarović.
Isto tako, dodala je kako je ta lopta za nju dragocjen kolekcionarski primjerak i "prekrasan dio nogometne povijesti".
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