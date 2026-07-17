FOTO Kolinda se pohvalila posebnom loptom! Potpisali su je Leo Messi i Kylian Mbappe...

Kolinda Grabar Kitarović, bivša predsjednica Hrvatske, podijelila je na društvenim mrežama uspomenu sa Svjetskog nogometnog prvenstva u Katru.

Naime, objavila je, uoči nedjeljnog finala, fotografiju službene FIFA-ine lopte iz Katara 2022. godine koju su joj potpisali Lionel Messi i Kylian Mbappé.

- Uoči finala Svjetskog nogometnog prvenstva ove nedjelje, posebna uspomena iz Dohe iz prosinca 2022 - objavila je Grabar Kitarović.

Foto: Društvene mreže

Isto tako, dodala je kako je ta lopta za nju dragocjen kolekcionarski primjerak i "prekrasan dio nogometne povijesti".

