FOTO Kolona duga 2 km kod Jastrebarskog zbog nesreće, velike gužve u smjeru Zagreba

Pojačan je promet na glavnim cestovnim pravcima, a u podne se na nekoliko dionica autocesta vozi usporeno zbog gužvi i prometnih nesreća. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko jedan kilometar.

Dodatne poteškoće stvara prometna nesreća na 27. kilometru autoceste, između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Promet se ondje odvija usporeno, a kolona je duga oko dva kilometra.

Foto: HAK

Vozila iz ranije prometne nesreće između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, na 34. kilometru u smjeru mora, uklonjena su, no promet je i dalje usporen.

Na autocesti A2 Zagreb-Macelj zbog povećanog priljeva vozila uvedena je zabrana prometovanja za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Pojačan promet bilježi se i na Krčkom mostu. U smjeru kopna vozi se usporeno već od Njivica, dok se u smjeru otoka usporeno prometuje od čvora Kraljevica.

