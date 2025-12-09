Koprivnica: U zadnja 24 sata čak 9 naleta vozila na divljač. Lovci: Životinje privlači sol

U protekla 24 sata na području Koprivničko-križevačke županije zabilježeno je devet naleta vozila na divljač, a lovci apeliraju na vozače da budu oprezniji u vrijeme kad se kolnici posipaju solju jer ju životinje vole konzumirati i na taj način stradavaju pod kotačima. Ni jedan od vozača koji je imao bliski susret s divljači unazad 24 sata, nije bio alkoholiziran, izvijestili su u utorak iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke. Konstatiraju da se u Podravini i Prigorju proteklih mjeseci povećao broj naleta vozila na divljač pa savjetuju vozače da dodatno obrate pozornost i uspore vožnju kada vide prometni znak opasnosti "divljač na cesti".

Kažu da je divljač najaktivnija u sumrak i po noći te ranim jutarnjim satima zbog čega treba koristiti duga svjetla. Ako pak imate nesreću sudariti se sa životinjom, savjetuju, odmah obavijestite policiju.

Predsjednik Lovačkog saveza Koprivničko-križevačke županije kazao je u razgovoru za Hinu da je jedan od faktora zašto za hladnih dana ima više divljači na prometnicama i sol kojom posipaju ceste. Sol u hladnim danima privlači divljač i ona im je poput 'slastica'. S druge strane, takvo se ponašanje pokazuje opasno kako za divljač tako i vozače.

Jakopović ne negira sve učestalije nesreće s divljim životinjama. Kaže da oni obavljaju redovan planirani odstrjel, ali navika izlaska životinja na prometnice u hladnijim mjesecima ipak ostaje. Zimi je ta pojava učestalija, ali i drugi mjeseci u godini nisu je lišeni. Zadržavanje i prelazak preko kolnika čest je u vrijeme parenja te za radova u polju.

Na pitanje koja divljač najviše skonča pod kotačima automobila ili kamiona, odgovara kako je to uglavnom srneća. Ostala, poput divljih svinja, rijetko kad su sudionici takvih događaja.

Još donedavno lokalnim lovačkim savezima prijetio je bankrot upravo zbog odšteta koja su morali plaćati vozačima kad bi životinja iz njihovog lovnog područja prouzročila štetu. "Sada krovni Hrvatski lovački savez preuzima plaćanje i isplatu šteta te prati brojnost divljači i odstrel”, zaključuje Jakopović.