FOTO Kutleša predvodio misu na Mirogoju: Stojimo danas ovdje, na brijegu sjećanja i nade...'

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je u subotu 1. studenoga misno slavlje svetkovine Svih svetih ispred crkve Krista Kralja na zagrebačkom groblju Mirogoj.

Koncelebrirali su apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj mons. Giorgio Lingua, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog mons. Zvonimir Sekelj, rektor crkve Krista Kralja na Mirogoju preč. Vlado Mikšić, upravitelj Župe sv. Ivana Krstitelja na zagrebačkoj Novoj Vesi vlč. Andrija Miličević i nadbiskupski tajnik vlč. Domagoj Topić.

Na početku misnoga slavlja pozdrav je uputio rektor preč. Vlado Mikšić: "Sveci su ljudi u kojima je vidljiva Božja blizina i snaga milosti. Sveci su naši zagovornici, primjeri, poticaji i povezanost s Božjim kraljevstvom. Sveci su ljudi kroz čije je živote Bog na poseban način djelovao." Podsjetio je na riječi pape Benedikta XVI. kazavši da je za svetost "potrebno Krista slušati, slušati Evanđelje i svetu Crkvu i truditi se biti čim Kristu sličniji i prihvaćati sve poteškoće i sve križeve koji nas vode prema onim prekrasnim riječima koje bih želio da svatko od nas čuje: 'Valjaš, slugo dobri i vjerni, uđi u radost gospodara svoga.'

Foto: Zagrebačka nadbiskupija

Dobrodošlicu je zaželio nunciju Lingui i nadbiskupu Kutleši rekavši: "Molim vas da započnete svetu misu i našim molitvama povežete Crkvu, zajednicu vjernika koji su već u raju; zajednicu vjernika koji se pripremaju kroz čistilište da gledaju ljepotu lica Njegova, i ovu našu borbenu Crkvu, koja se bori protiv napasti grijeha, da se svi okupimo u domu Očevu."

"Stojimo večeras u tišini Mirogoja, na ovome brijegu sjećanja, ali i brijegu nade. U njegovu se podnožju prostire grad u svojoj užurbanoj svakodnevici", kazao je na početku homilije nadbiskup Kutleša i nastavio: "Ovdje, pak, na počivalištu naših pokojnika, slušamo svoje srce i razmišljamo o vječnosti. Sveci nam poručuju: vječnost je realnost kojoj svi težimo. Za svjetlo te iste vječnosti danas molimo spominjući se svojih pokojnika. Ovdje je svaka staza molitva, svaki spomenik ispovijest, a svaki cvijet i svaka svijeća znak ljubavi koja ne prestaje."

"Oko nas tisuće svijeća treperi molitvama koje se uzdižu prema nebu. Svaka kap voska svjedoči prolaznost, ali svaki plamen priziva vječnost. Svaka svijeća nosi jedno ime, jedno lice, jednu priču utkanu u naš život. Koliko li je samo u tim svjetlima neizrečenih riječi, propuštenih zagrljaja, praštanja koja nismo imali priliku izreći! Naša prisutnost ovdje svjedoči o ljubavi koja ne umire, a svjetlo vjere u srcu poručuje kako smrt nema posljednju riječ nad čovjekom", istaknuo je Nadbiskup.

Nadbiskup je podsjetio da "za nas kršćane, koji svoju smrt sjedinjujemo s Kristovom smrću, „smrt je kao odlazak Kristu i ulazak u vječni život“ (KKC 1020). Zato ne dolazimo ovamo kako bismo oplakivali mrtve, nego kako bismo molili za žive u Bogu. Tko je u Bogu, taj ne umire; on samo mijenja stan. Ovo groblje gledano očima vjere nije kraj puta, ono je predvorje Neba. Ovi grobovi nisu tamnice nego postaje na kojima ostavljamo prolazno, a primamo vječno."

Nadbiskup Kutleša istaknuo je riječi sv. Pavla iz Prve poslanice Korinćanima 'Ljubav nikad ne prestaje' (1Kor 13,8) i kazao kako se u tome krije tajna kršćanske nade. "Sve drugo u životu ima svoj početak i kraj, ali ljubav, ona koja dolazi od Boga, ne poznaje kraja. Kad sve drugo uvene, ljubav ostaje kao zlatna nit koja povezuje zemlju s nebom. U ljubavi smo i za ljubav stvoreni."

"Draga braćo i sestre, svaka svijeća koju ste užegli nad grobom, svaka vaša molitva, makar i neizgovorena, svaki vaš pogled usmjeren prema nebu, čin je ljubavi i poziv na slavljenje Boga. Oni koje volimo nisu otišli u zaborav, nego su prešli u Božju blizinu, tamo gdje ljubav ne prestaje, gdje nema rastanka ni boli. Neka ovaj blagdan Svih svetih bude milosni trenutak pomirenja srca; jer tko prašta, već sada kuša svjetlo uskrsnuća. Pozvani smo srcem oprostiti onima koji su nas povrijedili, pomiriti se u obiteljima i u našim zajednicama, baš kao što Krist oprašta nama. Svaki grob podsjeća na neponovljivost života, ali i na važnost izmirenja jer istinska kršćanska nada raste upravo iz opraštanja. Prisjetimo se i zaboravljenih pokojnika, onih za koje nema tko moliti, darujmo im svoje molitve i djela milosrđa prikažimo i za njih, svjesni da Bog svakoga poznaje po imenu i po ljubavi ga pamti", pozvao je okupljene zagrebački nadbiskup.

