FOTO Ljubitelji Vespe u Rimu slave njezin 80. rođendan: U povorci vijori i hrvatska zastava

Legendarna Vespa, skuter koji je nakon Drugoga svjetskog rata motorizirao Italiju i zauvijek obilježio filmski klasik "Praznik u Rimu", s Gregoryjem Peckom i Audrey Hepburn, ovoga se tjedna vraća u Rim u povodu proslave 80 godina postojanja.

Od 25. do 28. lipnja Rim je domaćin "Vespa Roma 2026. – 80 godina ikone", četverodnevnog okupljanja usredotočenog na gradski Foro Italico i Stadio dei Marmi, koji je pretvoren u Vespa Village s izložbama, utrkama, paradama i klupskim događajima.

Vespa, koju je 1946. godine lansirao Piaggio, postala je simbol ponovnog rođenja Italije nakon Drugog svjetskog rata: dovoljno pristupačna za zemlju izmučenu ratom, dovoljno elegantna da zavede svijet i dovoljno praktična da se provlači kroz uličice Napulja, Milana i Rima.

Od tada je postala jedan od najprepoznatljivijih talijanskih dizajnerskih izvoznih proizvoda, pojavljujući se u filmovima poput "Praznika u Rimu" s Peck i Hepburn, reklamama i brošurama za odmor.

Vespa se kontinuirano proizvodi već 80 godina, prošla je kroz oko 160 dizajnerskih preinaka, a diljem svijeta prodano je gotovo 20 milijuna primjeraka, od čega nešto više od dva milijuna u posljednjem desetljeću.

Danas se Vespa prodaje u približno 100 zemalja, ponajviše u Europi i jugoistočnoj Aziji, a proizvodi se u trima tvornicama – u Italiji, Vijetnamu i Indiji.