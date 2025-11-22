FOTO Ljudi u Zagorju ponovno na nogama: 'Dosta mi je. Obećanje - ludom radovanje'

Smeće je tu, ništa se ne radi po tome, ljudi umiru. Ljuta sam i ogorčena, rekli su da će riješiti ove jeseni, pa ipak ništa - poručila je Martina, jedna od prosvjednica. Ni snijeg ni hladnoća nisu zaustavili nekoliko desetaka mještana koji su se u subotu ponovno okupili kako bi upozorili na dugogodišnji problem opasnog otpada čija sanacija još uvijek nije započela.

Prosvjed je nastavak gotovo desetogodišnje borbe lokalne zajednice protiv gomilanja i paljenja plastičnog otpada, koji je često tinjao u neposrednoj blizini kuća. Stanovnici su ranije govorili kako se sjećaju gustog dima, snažnog mirisa plastike. Načelnik Općine Bedekovčina, Željko Odak, tvrdi da je postupak napokon krenuo, ali i naglašava njegovu složenost.

- Sve ima svoj postupak. Javno savjetovanje, nadmetanje, mogućnosti žalbi. To je dugotrajan proces. Puno sam poduzeo glede uklanjanja otpada u Poznanovcu. Vlada je ovo odlagalište uvrstila među šest prioriteta u Hrvatskoj. Na jednoj lokaciji je oko 13.500 kubika, na drugoj oko 3.000 kubika otpada, većinom opasnoga. To stvara probleme, ali Fond pokreće veliki natječaj i moći će se javiti izvođači iz cijele Europe - rekao je Odak. Prema njegovim riječima, istražni radovi trajali su do početka listopada, a time su se napokon utvrdile količine i vrsta otpada, što je bio preduvjet za daljnje korake. Mještani ipak teško prihvaćaju objašnjenja o dugotrajnosti postupka.

- Došlo je do pomaka, ali mi smo još uvijek tu da podsjetimo institucije na nemar zbog kojeg se ovo sve dogodilo. Razumijemo zakone, razumijemo natječaje, ali zašto to nije bilo po zakonu još 2014., a posebno 2019. i 2020.? U toj prošlosti su nama mladi ljudi umrli zbog otrovnog djelovanja smeća - rekla je Jasna Ocvirek, predsjednica Udruge žena Jana. Dodala je kako je teško prihvatiti da se istražni postupci provode gotovo dvije godine, dok je otrov i dalje prisutan u naselju.

- Zabrinuti smo koliko će to još trajati i utječe li to i dalje na naše zdravlje i zdravlje naše djece - kaže. Na prosvjeduje bila i Ivana koja je onkološki pacijent.

- Dosta mi je. Obećanje, ludo radovanje. Predugo se čeka i sve se taji. Imala sam rak, prošla kemoterapije i operacije. Sada se osjećam kao da ne vrijedim - rekla nam je tužno. Njezina priča, kao i one drugih sumještana koji su se godinama borili s bolestima, dodatno su naglasile težinu situacije. Za mnoge je ovo pitanje života i smrti, a ne birokracije, istaknuto je na prosvjedu.

Poznanovec je ove godine uvršten u Plan gospodarenja otpadom RH 2023.–2028., uz izmjene koje po prvi put omogućuju sanaciju i na privatnom zemljištu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pokrenuo je prvu fazu nabave za uklanjanje oko 13.200 tona otpada s dvije lokacije, a tvrtke se mogu prijaviti do 26. studenoga. Županijska skupština je službeno evidentirala lokaciju kao onečišćeno područje opasno za zdravlje i sigurnost. Sanaciju će voditi Fond, a financirat će se 85 % državnim i 15 % lokalnim sredstvima - županija je već osigurala 150.000 eura.

